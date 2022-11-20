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Quibe cru: veja como preparar essa versão da iguaria árabe

A receita, difundida para várias partes do mundo por imigrantes sírio-libaneses, fica bem acompanhada na mesa por pão sírio
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 20 de Novembro de 2022 às 06:00

Quibe cru é uma das formas de servir o prato nacional do Líbano, Palestina Síria e Iraque. Seu preparo é simples e requer ingredientes como triguilho, carne moída de patinho fresca, salsinha, cebola, hortelá e limão.
O nome quibe (ou kibe) vem de "kubbeh", que em árabe significa "bola". Bastante popular, a receita foi difundida para diversas partes do mundo por Imigrantes sírio-libaneses, oriundos do antigo Império Otomano. 

QUIBE CRU

Rendimento: aproximadamente 1kg
Tempo de preparo: 30 minutos
Nível: fácil
Quibe cru
Receita de quibe cru leva triguilho e patinho moído Crédito: Divino Fogão/Divulgação
INGREDIENTES:
  • 500g de patinho moído
  • 250g de trigo para quibe
  • 50g de salsa
  • 1 maço de hortelã
  • 100g de cebola picada
  • 30ml de limão espremido
  • 50ml de azeite
  • Sal a gosto
PRÉ-PREPARO:
  • Deixe o trigo para quibe de molho na água, sob refrigeração, por 20 minutos. Esprema bem para retirar toda a água e reserve.
MODO DE PREPARO:
  1. Em uma tigela, tempere a carne com o sal, a cebola picada e o limão. 
  2. Amasse tudo muito bem e adicione o azeite. 
  3. Em seguida, coloque um pouco da massa em uma travessa de vidro com folhas de hortelã e cebola. Sirva em seguida.
  4. Deixe o restante da massa sempre na geladeira e vá repondo conforme for acabando o seu jantar.
Fonte: Divino Fogão. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.  

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