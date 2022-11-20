Quibe cru: veja como preparar essa versão da iguaria árabe

Quibe cru é uma das formas de servir o prato nacional do Líbano, Palestina Síria e Iraque. Seu preparo é simples e requer ingredientes como triguilho, carne moída de patinho fresca, salsinha, cebola, hortelá e limão.

O nome quibe (ou kibe) vem de "kubbeh", que em árabe significa "bola". Bastante popular, a receita foi difundida para diversas partes do mundo por Imigrantes sírio-libaneses, oriundos do antigo Império Otomano.

QUIBE CRU

Rendimento: aproximadamente 1kg

Tempo de preparo: 30 minutos

Nível: fácil



Receita de quibe cru leva triguilho e patinho moído Crédito: Divino Fogão/Divulgação

INGREDIENTES:

500g de patinho moído



250g de trigo para quibe



50g de salsa



1 maço de hortelã



100g de cebola picada



30ml de limão espremido

50ml de azeite



Sal a gosto



PRÉ-PREPARO:

Deixe o trigo para quibe de molho na água, sob refrigeração, por 20 minutos. Esprema bem para retirar toda a água e reserve.



MODO DE PREPARO:

Em uma tigela, tempere a carne com o sal, a cebola picada e o limão. Amasse tudo muito bem e adicione o azeite. Em seguida, coloque um pouco da massa em uma travessa de vidro com folhas de hortelã e cebola. Sirva em seguida. Deixe o restante da massa sempre na geladeira e v á repondo conforme for acabando o seu jantar.