Quibe cru: veja como preparar essa versão da iguaria árabe

Quibe cru é uma das formas de servir o prato nacional do Líbano, Palestina Síria e Iraque. Seu preparo é simples e requer ingredientes como triguilho, carne moída de patinho fresca, salsinha, cebola, hortelá e limão.
O nome quibe (ou kibe) vem de "kubbeh", que em árabe significa "bola". Bastante popular, a receita foi difundida para diversas partes do mundo por Imigrantes sírio-libaneses, oriundos do antigo Império Otomano.
QUIBE CRU
Rendimento: aproximadamente 1kg
Tempo de preparo: 30 minutos
Nível: fácil
Tempo de preparo: 30 minutos
Nível: fácil
INGREDIENTES:
- 500g de patinho moído
- 250g de trigo para quibe
- 50g de salsa
- 1 maço de hortelã
- 100g de cebola picada
- 30ml de limão espremido
- 50ml de azeite
- Sal a gosto
PRÉ-PREPARO:
- Deixe o trigo para quibe de molho na água, sob refrigeração, por 20 minutos. Esprema bem para retirar toda a água e reserve.
MODO DE PREPARO:
- Em uma tigela, tempere a carne com o sal, a cebola picada e o limão.
- Amasse tudo muito bem e adicione o azeite.
- Em seguida, coloque um pouco da massa em uma travessa de vidro com folhas de hortelã e cebola. Sirva em seguida.
- Deixe o restante da massa sempre na geladeira e vá repondo conforme for acabando o seu jantar.
Fonte: Divino Fogão. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.