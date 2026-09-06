Desfile de 7 de Setembro reúne aviões, navios e tropas em Vitória

A recomendação é utilizar a Avenida Vitória e, depois, a Avenida Jerônimo Monteiro. Não será possível acessar a Avenida Princesa Isabel, que ficará bloqueada a partir da Curva do Saldanha.





No sentido Cariacica-Camburi, a Avenida Beira-Mar ficará interditada entre o Porto de Vitória, no Centro, e a Curva do Saldanha, no Forte São João, das 5h às 23h. O bloqueio será mantido até esse horário para permitir o desmonte das estruturas do desfile. Também não haverá Rua de Lazer no trecho.





Nesse sentido, os motoristas que saem de Cariacica em direção a Camburi deverão utilizar as avenidas Governador Bley, na altura da Praça Oito, e Princesa Isabel.





Para evitar o Centro, a Guarda Municipal recomenda a utilização da Rodovia Serafim Derenzi, que liga Maruípe, na altura do Quartel da Polícia Militar, a Santo Antônio, com acesso à região do Sambão do Povo.





Para quem sai de Vila Velha em direção a Vitória, a alternativa é utilizar a Terceira Ponte.