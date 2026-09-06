Desfile de 7 de Setembro reúne aviões, navios e tropas em Vitória

Cerca de 5 mil pessoas são esperadas no Desfile Cívico-Militar de 7 de Setembro, na segunda-feira (7), em Vitória. O evento será realizado na Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, a Avenida Beira-Mar, no Centro, a partir das 9h, com participação de aeronaves, navios, forças de segurança e estudantes.
A programação começa com manobras de aeronaves do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer) e da Polícia Rodoviária Federal (PRF). Na sequência, as atenções se voltam para a Baía de Vitória, onde será realizado o desfile marítimo de embarcações da Marinha do Brasil.
Depois das apresentações no céu e no mar, começa o desfile terrestre. O bloco civil e educacional será aberto pela Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae), seguido por estudantes da rede municipal de ensino de Vitória e de outros municípios da Região Metropolitana de Vitória.
Na sequência, desfilam tropas da Marinha, do Exército, da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES), do Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo (CBMES), da Polícia Civil do Espírito Santo (PCES) e de outras instituições de segurança. Também participam integrantes das Guardas Municipais de Vitória, Vila Velha, Cariacica, Serra e Viana.
O encerramento será com o desfile motorizado, que terá primeiro a passagem do grupamento de motos e, por último, de carros antigos.
Quem quiser acompanhar o desfile terá à disposição uma arquibancada montada na Avenida Beira-Mar, de frente para a Baía de Vitória. A estrutura tem capacidade para cerca de 1,5 mil pessoas.
Devido à grande movimentação de público e participantes, o trânsito no Centro de Vitória terá interdições parciais ao longo da manhã de segunda-feira (7). A Guarda Municipal recomenda que os motoristas evitem a região.
Para quem precisar passar pelo Centro, a orientação é ficar atento aos bloqueios e desvios.
No sentido Camburi-Centro, a Avenida Beira-Mar será bloqueada a partir das 5h, na altura do antigo Terminal Dom Bosco. Os veículos deverão seguir pela Rua Dom Bosco, logo após a Receita Federal.
A recomendação é utilizar a Avenida Vitória e, depois, a Avenida Jerônimo Monteiro. Não será possível acessar a Avenida Princesa Isabel, que ficará bloqueada a partir da Curva do Saldanha.
No sentido Cariacica-Camburi, a Avenida Beira-Mar ficará interditada entre o Porto de Vitória, no Centro, e a Curva do Saldanha, no Forte São João, das 5h às 23h. O bloqueio será mantido até esse horário para permitir o desmonte das estruturas do desfile. Também não haverá Rua de Lazer no trecho.
Nesse sentido, os motoristas que saem de Cariacica em direção a Camburi deverão utilizar as avenidas Governador Bley, na altura da Praça Oito, e Princesa Isabel.
Para evitar o Centro, a Guarda Municipal recomenda a utilização da Rodovia Serafim Derenzi, que liga Maruípe, na altura do Quartel da Polícia Militar, a Santo Antônio, com acesso à região do Sambão do Povo.
Para quem sai de Vila Velha em direção a Vitória, a alternativa é utilizar a Terceira Ponte.
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