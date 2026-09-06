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Avenida Beira-Mar

Desfile de 7 de Setembro reúne aviões, navios e tropas em Vitória

O evento será realizado na Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, a Avenida Beira-Mar, no Centro, a partir das 9h

Publicado em 06 de Setembro de 2026 às 10:17

Maurílio Mendonça

Maurílio Mendonça

Publicado em 

06 set 2026 às 10:17

Cerca de 5 mil pessoas são esperadas no Desfile Cívico-Militar de 7 de Setembro, na segunda-feira (7), em Vitória. O evento será realizado na Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, a Avenida Beira-Mar, no Centro, a partir das 9h, com participação de aeronaves, navios, forças de segurança e estudantes.

Fernando Madeira | Arquivo A Gazeta

A programação começa com manobras de aeronaves do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer) e da Polícia Rodoviária Federal (PRF). Na sequência, as atenções se voltam para a Baía de Vitória, onde será realizado o desfile marítimo de embarcações da Marinha do Brasil.


Depois das apresentações no céu e no mar, começa o desfile terrestre. O bloco civil e educacional será aberto pela Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae), seguido por estudantes da rede municipal de ensino de Vitória e de outros municípios da Região Metropolitana de Vitória.

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Na sequência, desfilam tropas da Marinha, do Exército, da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES), do Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo (CBMES), da Polícia Civil do Espírito Santo (PCES) e de outras instituições de segurança. Também participam integrantes das Guardas Municipais de Vitória, Vila Velha, Cariacica, Serra e Viana.


O encerramento será com o desfile motorizado, que terá primeiro a passagem do grupamento de motos e, por último, de carros antigos.


Quem quiser acompanhar o desfile terá à disposição uma arquibancada montada na Avenida Beira-Mar, de frente para a Baía de Vitória. A estrutura tem capacidade para cerca de 1,5 mil pessoas.

Fernando Madeira | Arquivo A Gazeta
Mudanças no trânsito: Beira-Mar bloqueada a partir das 5h

Devido à grande movimentação de público e participantes, o trânsito no Centro de Vitória terá interdições parciais ao longo da manhã de segunda-feira (7). A Guarda Municipal recomenda que os motoristas evitem a região.


Para quem precisar passar pelo Centro, a orientação é ficar atento aos bloqueios e desvios. 


No sentido Camburi-Centro, a Avenida Beira-Mar será bloqueada a partir das 5h, na altura do antigo Terminal Dom Bosco. Os veículos deverão seguir pela Rua Dom Bosco, logo após a Receita Federal.

A recomendação é utilizar a Avenida Vitória e, depois, a Avenida Jerônimo Monteiro. Não será possível acessar a Avenida Princesa Isabel, que ficará bloqueada a partir da Curva do Saldanha.


No sentido Cariacica-Camburi, a Avenida Beira-Mar ficará interditada entre o Porto de Vitória, no Centro, e a Curva do Saldanha, no Forte São João, das 5h às 23h. O bloqueio será mantido até esse horário para permitir o desmonte das estruturas do desfile. Também não haverá Rua de Lazer no trecho.


Nesse sentido, os motoristas que saem de Cariacica em direção a Camburi deverão utilizar as avenidas Governador Bley, na altura da Praça Oito, e Princesa Isabel.


Para evitar o Centro, a Guarda Municipal recomenda a utilização da Rodovia Serafim Derenzi, que liga Maruípe, na altura do Quartel da Polícia Militar, a Santo Antônio, com acesso à região do Sambão do Povo.


Para quem sai de Vila Velha em direção a Vitória, a alternativa é utilizar a Terceira Ponte.

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