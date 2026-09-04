Homem que tentou matar a ex no ES é condenado a 16 anos de prisão

A Justiça condenou a 16 anos e oito meses de prisão o homem que tentou matar a ex-companheira em frente a uma creche em Castelo, no Sul do Espírito Santo. O crime ocorreu em fevereiro deste ano, quando a mulher foi à unidade para buscar o filho e abordada pelo agressor, de 39 anos.
A condenação foi obtida pela Promotoria de Justiça de Castelo na quinta-feira (30), informou o Ministério Público do Espírito Santo (MPES). Segundo o órgão, o crime ocorreu enquanto estava em vigor uma medida protetiva de urgência em favor da vítima. O réu cumprirá a pena inicialmente em regime fechado.
Durante o julgamento, o homem negou que tivesse a intenção de matar a ex-companheira. Ele afirmou que pretendia tirar a própria vida na frente dela para que ela se sentisse culpada. O promotor Luis Felipe Simão, no entanto, sustentou perante os jurados as provas reunidas nos autos e as teses apresentadas pela acusação.
Ainda no dia do crime, à noite, o homem foi localizado pela Polícia Militar em uma estrada de terra, em uma área isolada de Castelo.
Segundo a corporação, ele contou que, antes de atacar a ex-companheira, havia ido a um bar, onde vendeu uma motocicleta para comprar o revólver por R$ 4 mil. Também relatou ter consumido uma garrafa de cerveja antes de encontrar a vítima.
Ele foi levado à delegacia, autuado em flagrante por tentativa de feminicídio e descumprimento de medida protetiva de urgência, conforme a Lei Maria da Penha, e encaminhado ao presídio.