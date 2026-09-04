Homem que tentou matar a ex no ES é condenado a 16 anos de prisão

A condenação foi obtida pela Promotoria de Justiça de Castelo na quinta-feira (30), informou o Ministério Público do Espírito Santo (MPES). Segundo o órgão, o crime ocorreu enquanto estava em vigor uma medida protetiva de urgência em favor da vítima. O réu cumprirá a pena inicialmente em regime fechado.





Durante o julgamento, o homem negou que tivesse a intenção de matar a ex-companheira. Ele afirmou que pretendia tirar a própria vida na frente dela para que ela se sentisse culpada. O promotor Luis Felipe Simão, no entanto, sustentou perante os jurados as provas reunidas nos autos e as teses apresentadas pela acusação.