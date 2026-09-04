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Crime em Castelo

Homem que tentou matar a ex no ES é condenado a 16 anos de prisão

O crime ocorreu em fevereiro deste ano, quando a mulher foi à unidade para buscar o filho e abordada pelo agressor, de 39 anos

Publicado em 04 de Setembro de 2026 às 16:12

Enzo Teixeira

Enzo Teixeira

Publicado em 

04 set 2026 às 16:12

A Justiça condenou a 16 anos e oito meses de prisão o homem que tentou matar a ex-companheira em frente a uma creche em Castelo, no Sul do Espírito Santo. O crime ocorreu em fevereiro deste ano, quando a mulher foi à unidade para buscar o filho e abordada pelo agressor, de 39 anos.


Segundo o relato apresentado pela vítima durante o julgamento, ela não queria conversar com o ex-companheiro e tentou se afastar, mas foi segurada pelo pescoço, puxada pelos cabelos e atingida com um soco na barriga. Em seguida, o homem sacou um revólver e tentou atirar duas vezes, mas a arma falhou. Nesse momento, ela conseguiu fugir e gritar por socorro. O agressor descartou a arma fora e fugiu.
O nome do condenado não foi divulgado na reportagem para preservar a identidade da vítima.

A condenação foi obtida pela Promotoria de Justiça de Castelo na quinta-feira (30), informou o Ministério Público do Espírito Santo (MPES). Segundo o órgão, o crime ocorreu enquanto estava em vigor uma medida protetiva de urgência em favor da vítima. O réu cumprirá a pena inicialmente em regime fechado.


Durante o julgamento, o homem negou que tivesse a intenção de matar a ex-companheira. Ele afirmou que pretendia tirar a própria vida na frente dela para que ela se sentisse culpada. O promotor Luis Felipe Simão, no entanto, sustentou perante os jurados as provas reunidas nos autos e as teses apresentadas pela acusação.

Prisão aconteceu horas depois do crime

Ainda no dia do crime, à noite, o homem foi localizado pela Polícia Militar em uma estrada de terra, em uma área isolada de Castelo.


Segundo a corporação, ele contou que, antes de atacar a ex-companheira, havia ido a um bar, onde vendeu uma motocicleta para comprar o revólver por R$ 4 mil. Também relatou ter consumido uma garrafa de cerveja antes de encontrar a vítima.


Ele foi levado à delegacia, autuado em flagrante por tentativa de feminicídio e descumprimento de medida protetiva de urgência, conforme a Lei Maria da Penha, e encaminhado ao presídio.

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