Cantora Yasmin Santos afirma ter sido vítima de assalto: 'Estouraram o vidro e pegaram o celular'

A cantora Yasmin Santos afirmou neste domingo (6) ter sido vítima de um assalto em uma postagem em seu perfil no Instagram. A artista ainda tranquilizou os fãs e seguidores, afirmando estar bem após o ocorrido.
"Está tudo bem, galera. Só estouraram o vidro e pegaram o celular", afirmou a cantora na postagem.
Horas depois, a artista, conhecida como "gêmea de voz" de Marília Mendonça, compartilhou outros momentos de seu domingo, como um passeio a um parque de diversões no interior de São Paulo.
Em 2023, a cantora também divulgou imagens do momento em que foi assaltada na frente de casa. Segundo relato de Yasmin, o roubo ocorreu quando ela estacionava o carro, e a artista alertou, à época, os seguidores para a insegurança em São Paulo.
"Quero deixar o alerta aqui. Ontem [terça-feira, 25] voltando da igreja, fui guardar o carro. Quando sai, já tinham quatro caras armados. Eles abordaram a mim e um senhor que trabalha na guarita da rua. Levaram a carteira dele e o meu celular, puxaram meu cabelo, me deram um soco no braço e apontaram a arma para a minha cabeça", contou ela.
São Paulo é a terceira cidade, com mais de 100 mil habitantes, com mais roubos e furtos de celular no país, segundo o 20º Anuário Brasileiro de Segurança Pública, divulgado em julho deste ano.
São Luís registrou o maior número de roubos e furtos de celulares no ano de 2025. Na segunda posição aparece Belém, capital paraense, com taxa de 1.487 celulares, seguida por São Paulo, com 1.390,5. Das 20 cidades com os maiores índices desse crime, 14 são capitais.