Cantora Yasmin Santos afirma ter sido vítima de assalto: 'Estouraram o vidro e pegaram o celular'

A cantora Yasmin Santos afirmou neste domingo (6) ter sido vítima de um assalto em uma postagem em seu perfil no Instagram. A artista ainda tranquilizou os fãs e seguidores, afirmando estar bem após o ocorrido.

"Está tudo bem, galera. Só estouraram o vidro e pegaram o celular", afirmou a cantora na postagem.

Horas depois, a artista, conhecida como "gêmea de voz" de Marília Mendonça, compartilhou outros momentos de seu domingo, como um passeio a um parque de diversões no interior de São Paulo.

Em 2023, a cantora também divulgou imagens do momento em que foi assaltada na frente de casa. Segundo relato de Yasmin, o roubo ocorreu quando ela estacionava o carro, e a artista alertou, à época, os seguidores para a insegurança em São Paulo.

"Quero deixar o alerta aqui. Ontem [terça-feira, 25] voltando da igreja, fui guardar o carro. Quando sai, já tinham quatro caras armados. Eles abordaram a mim e um senhor que trabalha na guarita da rua. Levaram a carteira dele e o meu celular, puxaram meu cabelo, me deram um soco no braço e apontaram a arma para a minha cabeça", contou ela.

São Paulo é a terceira cidade, com mais de 100 mil habitantes, com mais roubos e furtos de celular no país, segundo o 20º Anuário Brasileiro de Segurança Pública, divulgado em julho deste ano.