Do Norte ao Sul: 6 receitas tradicionais brasileiras para o 7 de Setembro

Com influências indígenas, africanas, europeias e até mesmo asiáticas, pode-se afirmar que o Brasil é um verdadeiro paraíso gastronômico. Cada região do país possui sua própria combinação de sabores e ingredientes, resultando em uma grande variedade de pratos. Essa diversidade culinária não apenas reflete a história multicultural, mas também oferece uma oportunidade única de explorar vários sabores e tradições.
A seguir, confira 6 receitas tradicionais do Brasil para celebrar a Independência!
1. Feijoada
Ingredientes
- 1 kg de feijão-preto
- 100 g de carne-seca
- 70 g de orelha de porco salgada
- 70 g de rabo de porco salgado
- 70 g de pé de porco salgado
- 100 g de costelinha de porco salgada
- 50 g de lombo de porco salgado
- 100 g de paio
- 150 g de linguiça portuguesa
- 2 cebolas descascadas e picadas
- 2 colheres de sopa de óleo
- 1 maço de cebolinha picada
- 3 folhas de louro
- 6 dentes de alho descascados e amassados
- Pimenta-do-reino moída e sal a gosto
- Água para cozinhar
Modo de preparo
Deixe o feijão-preto de molho em um recipiente com água por 8 horas. Em um recipiente com água, coloque as carnes de molho e leve à geladeira por 24 horas, trocando a água a cada 4 horas. Após, escorra a água e enxágue as carnes para remover o excesso de sal. Em uma panela grande, coloque a orelha, o rabo, a costelinha, a carne-seca e o pé de porco e cubra com água. Leve ao fogo médio e cozinhe por 40 minutos após levantar fervura. Transfira as carnes para um recipiente e reserve. Na mesma água, coloque o paio, a linguiça portuguesa e o lombo e cozinhe em fogo médio por 30 minutos. Desligue o fogo, escorra e reserve.
Em uma panela de pressão, coloque o feijão-preto, cubra com água e leve ao fogo médio para cozinhar por 25 minutos após pegar pressão. Desligue o fogo e espere a pressão sair. Reserve. Em uma panela, coloque óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e refogue por 5 minutos. Junte a pimenta-do-reino, as folhas de louro e as carnes cozidas e misture. Acrescente o feijão-preto e mexa cuidadosamente. Abaixe o fogo e cozinhe por mais 8 minutos. Desligue o fogo e ajuste o sal. Sirva em seguida.
Dica: sirva a feijoada quente, acompanhada de arroz branco, couve refogada e farofa.
2. Coxinha de frango
Ingredientes
- 2 peitos de frango
- 6 xícaras de chá de água
- 1 colher de sopa de sal
- 2 colheres de sopa de margarina
- 100 g de queijo parmesão ralado
- 1 kg de farinha de trigo
- 2 tabletes de caldo de legumes
- 1 colher de sopa de azeite de oliva
- 2 tomates picados, sem casca e sem sementes
- 2 cebolas descascadas e picadas
- Sal, pimenta-do-reino moída e salsinha picada a gosto
- 2 ovos batidos para empanar
- Farinha de rosca para empanar
- Óleo para fritar
Modo de preparo
Em uma panela, coloque os peitos de frango e cubra com a água. Leve ao fogo médio e cozinhe até ficarem macios. Após, retire o frango da água e reserve. Na mesma água, acrescente o sal, a margarina e os cubos de caldo de legumes. Misture até dissolver e adicione o queijo ralado. Aos poucos, despeje a farinha de trigo e mexa até que a massa solte do fundo da panela. Cozinhe por mais três minutos, despeje a massa em um prato e aguarde esfriar.
Em um recipiente, desfie os peitos de frango e reserve. Em uma panela, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e refogue a cebola por dois minutos. Adicione o tomate, o frango desfiado, o sal e a pimenta-do-reino e refogue por 5 minutos. Desligue o fogo, acrescente a salsinha e reserve.
Para montar, separe uma porção de massa por vez e abra-a na mão, formando uma cavidade. Coloque o recheio e feche no formato de coxinha. Depois, passe-as nos ovos batidos e na farinha de rosca. Reserve. Em uma panela, aqueça o óleo em fogo médio e frite as coxinhas até dourar. Escorra o excesso de óleo em papel-toalha e sirva em seguida.
3. Arroz carreteiro
Ingredientes
- 1,5 kg de charque cortado em cubos
- 2 cebolas descascadas e picadas
- 1 pimentão verdesem sementes e picado
- 6 dentes de alho descascados e picados
- 5 xícaras de chá dearroz
- 10 xícaras de chá de água fervente
- Azeite de oliva e cheiro-verde picado a gosto
- Água
Modo de preparo
Em uma panela, coloque a charque, cubra com água e leve ao fogo médio até levantar fervura. Após, troque de água e leve novamente ao fogo, repetindo o processo até a quantidade de sal ficar agradável. Desligue o fogo, escorra a água e reserve.
Em uma panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a charque e frite até dourar. Acrescente a cebola, o alho e o pimentão e frite. Junte o arroz e refogue até começar a brilhar. Coloque a água fervente e, em fogo médio, cozinhe até secar. Desligue o fogo e polvilhe o cheiro-verde. Sirva em seguida.
4. Tacacá
Ingredientes
- 2 l de tucupi
- 500 g decamarãosalgado e seco
- 1/2 xícara de chá de goma de mandioca
- 4 pimentas-de-cheiro
- 4 dentes de alho descascados e picados
- 2 maços de jambu
- 4 folhas de chicória
- 1 colher de chá de sal
- Pimenta-do-reino moída a gosto
- Água
Modo de preparo
Em uma panela, coloque o tucupi, o alho, a chicória, a pimenta-de-cheiro, o sal e a pimenta-do-reino e leve ao fogo médio. Cozinhe por 30 minutos após começar a ferver. Desligue o fogo e reserve. Lave os camarões em água corrente, coloque em uma panela, acrescente 4 xícaras de chá de água e leve ao fogo médio por 5 minutos.
Depois, retire os camarões da água, descasque-os e reserve. Adicione a goma demandiocana panela com a água dos camarões e leve ao fogo médio. Cozinhe até atingir a textura de mingau e reserve. Em outra panela, coloque o jambu, cubra com água e leve ao fogo médio para cozinhar até os talos ficarem macios. Sirva em uma cuia um pouco do caldo de tucupi, da goma, do jambu e alguns camarões.
5. Acarajé
Ingredientes
Acarajé
- 500 g de feijão-fradinho cru
- 500 g de cebola descascada e cortada em pedaços
- Sal a gosto
- 1 cebola com casca
- 500 ml de óleo
- 500 ml de azeite de dendê
- Água
Vatapá
- 500 g de camarão seco
- 2 l de leite de coco natural
- 150 g de amendoim torrado e sem pele
- 150 g de castanha-de-caju
- 1/2 maço de cheiro-verde
- 1/2 maço de coentro
- 4 tomates sem sementes e picados
- 2 cebolas descascadas e picadas
- 2 xícaras de chá de azeite de dendê
- 1 colher de sopa de azeite de oliva
- 3 xícaras de chá de farinha de trigo
- Sal e cebolinha picada a gosto
- 1 pedaço pequeno de gengibre ralado
Modo de preparo
Acarajé
Em um processador de alimentos, coloque o feijão-fradinho e bata para quebrar os grãos. Cuidado para não esmigalhar. Transfira para um recipiente, cubra com água e deixe de molho por 12 horas. Após, agite o feijão-fradinho com uma colher e, com uma peneira, retire todas as cascas que se desprenderem. Lave em água corrente e retire o restante das cascas. Disponha no processador, adicione a cebola cortada e bata por 3 minutos. Transfira para uma panela grande e, com a ajuda de uma colher de pau, bata até que triplique de volume. Reserve.
Em outra panela, coloque o óleo, o azeite de dendê e a cebola com casca e leve ao fogo alto para aquecer. Com duas colheres de sopa, modele os acarajés, enchendo uma das colheres com a massa e passando de uma para outra até que fiquem com o formato de bolinho. Disponha no óleo quente e frite até que fiquem dourados. Retire os bolinhos com a ajuda de uma escumadeira e escorra em um recipiente forrado com papel-toalha. Corte-os ao meio e reserve.
Vatapá
Limpe os camarões e reserve a metade. A outra metade, descarte a cauda e a cabeça e reserve o corpo. Em um liquidificador, bata o amendoim, a castanha-de-caju e os camarões até obter uma farofa homogênea. Transfira para um recipiente e reserve. Em uma panela, dissolva a farinha de trigo no leite de coco e reserve.
Em um liquidificador, bata os temperos e disponha na panela com o leite de coco. Leve ao fogo médio e acrescente a farofa de camarão. Mexa para não empelotar. Junte o azeite de dendê, o azeite de oliva, os camarões inteiros, o sal e o gengibre. Misture até ferver e obter uma consistência firme, mas cremosa. Se ficar muito duro, acrescente leite de coco; se ficar muito mole, acrescente farinha de trigo. Retire do fogo e recheie o acarajé. Cubra com camarão seco e feche. Polvilhe com cebolinha e sirva em seguida.
6. Caldo de piranha
Ingredientes
- 1 kg de piranha limpa e eviscerada
- 1 cebola descascada e picada
- 3 dentes de alho descascados e picados
- 2 tomates sem sementes e picados
- 1 pimentão vermelho sem sementes e picado
- 1 colher de sopa de azeite de oliva
- 1 l de água
- 1 folha de louro
- 1/2 xícara de chá de cheiro-verde picado
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- Suco de 1/2 limão
- 1 colher de sopa de colorau
Modo de preparo
Em um recipiente, tempere a piranha com sal, pimenta-do-reino e suco de limão. Reserve por 15 minutos. Em uma panela grande, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e refogue a cebola, o alho, o tomate e o pimentão até começarem a murchar. Acrescente o colorau e misture.
Junte a piranha, a água e a folha de louro. Cozinhe até que o peixe esteja bem macio e o caldo adquira sabor e consistência. Retire a piranha da panela e, com cuidado, desfie a carne, conferindo atentamente a presença de espinhas. Volte ao caldo e cozinhe por mais 7 minutos. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Desligue o fogo e finalize com o cheiro-verde. Sirva em seguida.