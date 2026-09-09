Obesidade e uso de anabolizantes podem afetar a fertilidade masculina? Entenda a relação

Segundo um estudo apresentado durante o encontro anual da Sociedade Europeia de Reprodução Humana e Embriologia (ESHRE), os níveis de testosterona tiveram uma queda aproximada de 54% nos últimos 50 anos entre os homens, acarretando uma diminuição significativa da fertilidade em escala global. A pesquisa reuniu informações de 118.593 homens de Israel, Estados Unidos, Brasil, Finlândia e Dinamarca, acompanhados entre 1972 e 2019. De acordo com os autores, a redução foi superior a 1% ao ano e se intensificou a partir dos anos 2000.