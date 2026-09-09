ES tem mais de 5.630 vagas de emprego nesta quarta-feira (9)

As agências do Sine e do Trabalhador do Espírito Santo têm 5.639 vagas de emprego e estágio disponíveis nesta quarta-feira (9). Os interessados devem procurar as unidades, sem esquecer de levar os documentos pessoais.
As oportunidades são atualizadas diariamente e podem ser retiradas do sistema à medida que forem preenchidas. Há postos para trabalhar na indústria, supermercado, comércio, construção civil, entre outros setores.
AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE CARIACICA
Como se candidatar: Não há necessidade de agendamento prévio. A agência vai funcionar em um novo local: o Centro Administrativo, localizado na avenida Alice Coutinho, em Vera Cruz, ao lado da Câmara Municipal de Cariacica, das 8 às 18 horas. Por meio do WhatsApp da agência, os candidatos também poderão ter acesso às listas das vagas de emprego, acompanhar o processo seletivo e tirar dúvidas sobre agendamento e como se candidatar às vagas oferecidas semanalmente. Os munícipes podem enviar mensagens para o número (27) 98831-6008, de segunda a sexta, das 8h às 16 horas.
Vagas: 1.722, sendo 448 para pessoas com deficiência. Há oportunidades para recreador, caixa, cozinheiro, vendedor, auxiliar administrativo, técnico de manutenção, padeiro, entre outros postos. Veja as vagas.
SINE DE CARIACICA
Como se candidatar: o trabalhador deve procurar a agência que funciona no Faça Fácil, Av. Aloizio Santos, 500, Santo André, Cariacica, das 8h às 17h
Vagas: 650. Há oportunidades para açougueiro desossador, assistente de vendas, atendente de padaria, auxiliar de limpeza, auxiliar de produção, auxiliar de logística, caixa de loja, consultor de vendas, eletricista, entre outros postos. Veja as vagas. Para selecionar a vaga de interesse, é necessário usar a busca para por município.
SINE DE VILA VELHA
Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade, que funciona na Vila do Empreendedor, no subsolo do Boulevard Shopping, das 8h às 17h.
Vagas: 871. Há oportunidades para atendente de loja, atendente de telemarketing, auxiliar de limpeza, chapista de lanchonete, cozinheiro geral, estoquista, jardineiro, guarda-vidas, pedreiro, entre outras chances. Veja as vagas.
SINE DE VITÓRIA
Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência que funciona na Casa do Cidadão, Avenida Maruípe, 2.544, Itararé, das 8h às 17h.
Vagas: 190. Há oportunidades para ajudante de eletricista, assistente administrativo, atendente de lanchonete, bombeiro hidráulico, cuidador de idosos, garçom, lavador de veículos, montador de estruturas metálicas, entre outras chances. Para verificar as oportunidades do Sine de Vitória, é necessário utilizar o filtro disponível na página. Veja as vagas.
SINE DE ANCHIETA
Como se candidatar: os interessados podem procurar a agência, das 8 às 17 horas, na Casa do Cidadão, Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 767, Centro.
Vagas: 12. Há oportunidades para estágio em logística, conferente, auxiliar de mecânico de autos, ajudante de motorista, cortador de pedras, entre outras chances. Veja as vagas.
SINE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade, das 8 às 17 horas, que fica na Rua Costa Pereira, 90, Centro.
Vagas: 100. Há oportunidades para acabador de mármore e granito, ajudante de motorista, atendente de balcão, auxiliar de linha de produção, auxiliar operacional de logística, costureiro, soldador, entre outros postos. Veja as vagas. Para selecionar a vaga de interesse, é necessário usar a busca para por município.
AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE MARATAÍZES
Como se candidatar: o atendimento aos candidatos ocorre na Av. Rubens Rangel, nº 1489, Ed. Itamaraty, Cidade Nova, das 8 às 17 horas.
Vagas: 103. Há oportunidades para ajudante de padeiro, analista de manutenção, atendente do setor de hortifrutigranjeiros, auxiliar de estoque, auxiliar de linha de produção, carregador de caminhão, entre outras chances. Veja as vagas. Para selecionar a vaga de interesse, é necessário usar a busca para por município.
SINE DE ARACRUZ
Como se candidatar: o atendimento aos candidatos ocorre na Rua José Coutinho da Rocha, nº 140, bairro Vila Rica, das 8 às 17 horas.
Vagas: 166. Há oportunidades para assistente de produção da construção civil, auxiliar de serviços gerais, bombeiro hidráulico, carpinteiro, frentista, montador de andaime, pintor jatista, vigilante, entre outras chances. Veja as vagas.
SINE DE LINHARES
Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência, das 8 às 13 horas, no Center Norte Conceição, que fica na Rua Florentino Avidos, no bairro Conceição.
Vagas: 37. Há oportunidades para agente de microcrédito rural, ajudante de eletricista industrial, atendente recepcionista, auxiliar de produção, encarregado de obras, motorista entregador, técnico de segurança do trabalho, entre outras chances. Veja as vagas.
SINE DE SÃO MATEUS
Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade que funciona, das 8 às 17 horas, na Avenida José Tozzi, nº2616, Bairro Boa Vista.
Vagas: 165. Há oportunidades para ajudante de caminhão, auxiliar administrativo pcd, ajudante florestal, auxiliar de plataforma, atendente de loja, ceramista, copeiro, motorista de ônibus, servente, entre outras chances. Veja as vagas. Para selecionar a vaga de interesse, é necessário usar a busca para por município.
SINE DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
Como se candidatar: os interessados devem enviar os currículos para o e-mail: currí[email protected] com o número de CPF.
Vagas: 68. Há oportunidades para auxiliar de cozinha, auxiliar de serviços de alimentação, camareira de hotel, coletor de resinas, ajudante de pátio, operador de caixa, pizzaiolo, repositor de mercadorias, entre outras chances. Para selecionar a vaga de interesse, é necessário usar a busca para por município. Veja as vagas.
BALCÃO DE OPORTUNIDADE DE EMPREGO DE BAIXO GUANDU
Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade que funciona, das 8 às 17 horas, Rua Milagres Júnior, 119, Centro, próximo à praça do Jardim.
Vagas: 97. Há oportunidades para auxiliar de produção, auxiliar de serviços gerais, costureira, monitor de veículos, pedreiro, servente, vendedor, entre outras chances. Veja as vagas.
SINE DE COLATINA
Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade que funciona, das 8 às 17 horas, na Av. Getúlio Vargas, 98, Centro.
Vagas: 21. Há oportunidades para auxiliar de limpeza, consultor de vendas, encarregado de manutenção, motorista de caminhão, operador de máquinas da construção civil e mineração, entre outras chances. Veja as vagas. Para selecionar a vaga de interesse, é necessário usar a busca para por município.
SINE DE NOVA VENÉCIA
Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade que funciona, das 8 às 17 horas, na Rua Jussara, 10, Margareth.
Vagas: 322 Há oportunidades para ajudante de açougueiro, ajudante de obras, assistente de vendas, auxiliar de armazenamento, enfermeiro do trabalho, mecânico de bombas hidráulicas, entre outras chances. Veja as vagas. Para selecionar a vaga de interesse, é necessário usar a busca para por município.
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