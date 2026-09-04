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Obituário

05/05/1960
03/09/2026
Morre aos 66 anos Julius Cezar, ex-jornalista de A Gazeta e da TV Gazeta
Julius estava internado havia cerca de 40 dias à espera de um transplante de fígado; ele conseguiu realizar a cirurgia, mas não resistiu

Juirana Nobres

Publicado em 04 de Setembro de 2026 às 11:07

Publicado em

04 set 2026 às 11:07

Morreu na quinta-feira (3), aos 66 anos, o jornalista aposentado Julius Cezar Carvalho Silva, que estava internado havia cerca de 40 dias à espera de um transplante de fígado no Espírito Santo.


Diagnosticado com cirrose, Julius entrou na lista de espera por um transplante e passou cerca de um mês internado em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Segundo a família, o órgão compatível demorou a aparecer. Ele conseguiu fazer o transplante há poucos dias, mas não resistiu.


Julius trabalhou na Editoria de Esportes de A Gazeta e também na TV Gazeta, onde participou do Estação Esporte e de diversas transmissões ao vivo.


O jornalista Jorge Buery, amigo e colega de trabalho, lembrou a trajetória de Julius e destacou a transformação dele, que saiu de uma obesidade grave e se tornou corredor de rua. Nos últimos anos, também se dedicava aos cuidados com a esposa, Sheila, que havia perdido a autonomia.


A cirrose provoca danos e cicatrizes no fígado e está entre as principais doenças que podem levar à necessidade de um transplante. A espera por um órgão é uma realidade para milhares de pacientes.


Julius será cremado nesta sexta-feira (4), no Crematorium Primícias Memorial House, em Santa Lúcia, Vitória. A cerimônia será realizada das 10h às 14h.

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