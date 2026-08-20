Livros para pensar a finitude: 3 obras sobre morte, luto e as imprevisibilidades da vida

Em diferentes gêneros e perspectivas, alguns livros fazem da finitude não apenas um tema, mas um ponto de partida para refletir sobre o próprio sentido de estar vivo. É o caso “da morte sua”, de Bruno Crispim, “Caligrafias”, de Adriana Lisboa, e “Fronteiras visíveis”, de João Anzanello Carrascoza e Juliana Monteiro. As três obras se aproximam da morte, da ausência e da passagem do tempo por caminhos distintos.