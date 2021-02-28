Jô Soares e Aracy Balabanian tomam primeira dose de vacina contra Covid-19

Jô Soares mostra cartão de vacinação contra a Covid-19 Crédito: Reprodução/Twitter

O apresentador Jô Soares, 83, recebeu sua primeira dose da vacina contra a Covid-19 neste sábado (27), no drive-thru do Pacaembu, em São Paulo. O registro foi feito pela repórter da CBN, Natacha Mazzaro, que compartilhou a notícia em seu Twitter. Foi o primeiro dia de vacinação dos idosos que têm entre 80 e 84 anos - 563 mil pessoas deverão ser vacinadas nessa fase.

O escritor e humorista está fora da TV desde que o clássico Programa do Jô foi encerrado, em 2016, e desde então permanece mais reservado.

Mais um vacinado aqui no drive thru do Pacaembú: Jô Soares! pic.twitter.com/o8hN7nJ3cS — Natacha Mazzaro (@NatachaMazzaro) February 27, 2021

Quem também aproveitou a nova fase para se vacinar foi a atriz Aracy Balabanian, de 81 anos, que posou para fotos ao lado da equipe de vacinação exibindo o braço onde a aplicação foi feita.

Em maio do ano passado, ela passou alguns dias internada por causa de uma crise de insuficiência respiratória.