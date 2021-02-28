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Imunização

Jô Soares e Aracy Balabanian tomam primeira dose de vacina contra Covid-19

O escritor e humorista, e a atriz, foram vacinados no drive-thru do Pacaembu, em São Paulo no primeiro dia de vacinação dos idosos que têm entre 80 e 84 anos
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

28 fev 2021 às 12:16

Publicado em 28 de Fevereiro de 2021 às 12:16

vacina
Jô Soares mostra cartão de vacinação contra a Covid-19 Crédito: Reprodução/Twitter
O apresentador Jô Soares, 83, recebeu sua primeira dose da vacina contra a Covid-19 neste sábado (27), no drive-thru do Pacaembu, em São Paulo. O registro foi feito pela repórter da CBN, Natacha Mazzaro, que compartilhou a notícia em seu Twitter. Foi o primeiro dia de vacinação dos idosos que têm entre 80 e 84 anos - 563 mil pessoas deverão ser vacinadas nessa fase.
O escritor e humorista está fora da TV desde que o clássico Programa do Jô foi encerrado, em 2016, e desde então permanece mais reservado.
Quem também aproveitou a nova fase para se vacinar foi a atriz Aracy Balabanian, de 81 anos, que posou para fotos ao lado da equipe de vacinação exibindo o braço onde a aplicação foi feita.
Em maio do ano passado, ela passou alguns dias internada por causa de uma crise de insuficiência respiratória.
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Aracy Balabanian após vacinação Crédito: Reprodução/Twitter

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