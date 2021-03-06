Operação em Padre Gabriel prende membros de facção criminosa

A Polícia Civil realizou uma operação no bairro Padre Gabriel, em Cariacica, nesta sexta-feira (5), e cinco membros de uma facção criminosa responsável por vários crimes no bairro foram presos. Foram apreendidas armas, drogas e rádios comunicadores durante a ação.
A polícia informou que o líder da organização foi preso no dia 7 de fevereiro e que na operação desta sexta também foi presa a mãe dele. De acordo com a Polícia Civil, ela é apontada como uma das principais gestoras da quadrilha e contra ela havia um mandado de prisão temporária em aberto por homicídio qualificado.
Ainda foram presos, todos com mandado de prisão temporária, H.B.S. de 22 anos, também pelo crime de homicídio qualificado consumado, E.J.V.L, de 18 anos e W.J.E., de 31 anos por tráfico de drogas. G.S.R de 19 anos foi preso por tráfico de drogas. Um menor de idade, de 17 anos, também foi apreendido.
Durante a operação, os agentes ainda apreenderam 72 pinos de cocaína, 14 buchas de maconha, três munições de calibre .380, um rádio comunicador, duas balanças de precisão e duas gandolas (traje militar) camufladas. Os presos foram encaminhados para o Centro de Triagem de Viana (CTV) e ao Presídio Feminino de Cariacica. Já o adolescente foi apresentado no Centro Integrado de Atendimento Socioeducativo (CIASE).