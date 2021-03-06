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Em Cariacica

Operação em Padre Gabriel prende membros de facção criminosa

Segundo a Polícia Civil, os cinco presos fazem parte de uma organização responsável por vários crimes em Cariacica; armas e drogas foram apreendidas

Publicado em 05 de Março de 2021 às 21:21

Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

05 mar 2021 às 21:21
Viatura da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo
Cinco membros de uma mesma organização criminosa foram presos durante operação em Cariacica Crédito: Carlos Alberto Silva
Polícia Civil realizou uma operação no bairro Padre Gabriel, em Cariacica, nesta sexta-feira (5), e cinco membros de uma facção criminosa  responsável por vários crimes no bairro foram presos. Foram apreendidas armas, drogas e rádios comunicadores durante a ação.
A polícia informou que o líder da organização foi preso no dia 7 de fevereiro e que na operação desta sexta também foi presa a mãe dele. De acordo com a Polícia Civil, ela é apontada como uma das principais gestoras da quadrilha e contra ela havia um mandado de prisão temporária em aberto por homicídio qualificado.

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Ainda foram presos, todos com mandado de prisão temporária, H.B.S. de 22 anos, também pelo crime de homicídio qualificado consumado, E.J.V.L, de 18 anos e  W.J.E., de 31 anos por tráfico de drogas. G.S.R de 19 anos foi preso por tráfico de drogas. Um menor de idade, de 17 anos, também foi apreendido.
Durante a operação, os agentes ainda apreenderam 72 pinos de cocaína, 14 buchas de maconha, três munições de calibre .380, um rádio comunicador, duas balanças de precisão e duas gandolas (traje militar) camufladas. Os presos foram encaminhados para o Centro de Triagem de Viana (CTV) e ao Presídio Feminino de Cariacica. Já o adolescente foi apresentado no Centro Integrado de Atendimento Socioeducativo (CIASE).

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