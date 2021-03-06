Operação em Padre Gabriel prende membros de facção criminosa

Cinco membros de uma mesma organização criminosa foram presos durante operação em Cariacica Crédito: Carlos Alberto Silva

Polícia Civil realizou uma operação no bairro Padre Gabriel, em Cariacica , nesta sexta-feira (5), e cinco membros de uma facção criminosa responsável por vários crimes no bairro foram presos. Foram apreendidas armas, drogas e rádios comunicadores durante a ação.

A polícia informou que o líder da organização foi preso no dia 7 de fevereiro e que na operação desta sexta também foi presa a mãe dele. De acordo com a Polícia Civil, ela é apontada como uma das principais gestoras da quadrilha e contra ela havia um mandado de prisão temporária em aberto por homicídio qualificado.

Ainda foram presos, todos com mandado de prisão temporária, H.B.S. de 22 anos, também pelo crime de homicídio qualificado consumado, E.J.V.L, de 18 anos e W.J.E., de 31 anos por tráfico de drogas. G.S.R de 19 anos foi preso por tráfico de drogas. Um menor de idade, de 17 anos, também foi apreendido.