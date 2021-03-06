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Serra

Policiais socorrem garoto de 14 anos encontrado baleado na Serra

O pai do adolescente ferido entrou em desespero e pediu ajuda aos militares que estavam na região. O crime aconteceu no bairro Planalto Serrano, onde conflitos armados entre traficantes marcaram a semana

Publicado em 06 de Março de 2021 às 15:36

Glacieri Carraretto

Glacieri Carraretto

Publicado em 

06 mar 2021 às 15:36
Polícia Militar reforça o patrulhamento no bairro Planalto Serrano após tiroteios entre traficantes e ameaças à jornalistas que faziam matéria sobre a onda de violência na região
Polícia Militar reforça o patrulhamento no bairro Planalto Serrano após tiroteios entre traficantes e ameaças a jornalistas que faziam reportagem sobre a onda de violência na região Crédito: Fernando Madeira
Um adolescente de 14 anos foi baleado por motoqueiros no bairro Planalto Serrano, na Serra, na noite de sexta-feira (05). O crime aconteceu nas proximidades de casa. O pai do garoto encontrou o filho ferido e pediu ajuda a policiais militares, que horas antes faziam patrulhamento na região, para levá-lo ao hospital. 
O adolescente foi baleado nas proximidades de casa após um dos ocupantes de uma moto que passava pela rua atirar. O jovem foi atingido nas costas. Atendendo ao pedido do pai da vítima, os militares levaram o garoto de viatura para a Unidade de Pronto Atendimento de Serra Sede.
Devido ao ferimento, o adolescente precisou ser encaminhado para o Hospital Infantil de Vitória. O caso vai ser investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Serra. 

GUERRA ENTRE TRAFICANTES

O bairro Planalto Serrano teve a semana marcada pela guerra entre traficantes. Desde a madrugada da última terça-feira (02), os moradores vivem sob tensão e também sem ônibus, já que os coletivos não entraram no bairro devido à insegurança. 
Jornalistas que relatavam a situação também foram ameaçados por homens armados. De acordo com o coronel Leonardo Celante, que atua na região, quatro gangues rivais disputam bocas de fumo e o consequente domínio do tráfico de drogas. 
"O que a gente percebe é que todo grupo criminoso tem algum expoente. Mas quando esse indivíduo começa a aparecer demais torna-se um alvo prioritário da PM para que seja preso", destacou Celante.
Por meio de nota à imprensa, a Polícia Militar informou que, desde os tiroteios, o patrulhamento continua intensificado no bairro Planalto Serrano e realiza operações, como cercos táticos e abordagens, em horários estratégicos.
Além disso, a Força Tática e a Companhia Independente de Operações com Cães (Cioc) também estão realizando patrulhamento na região. Inclusive, na noite da tentativa de homicídio, nesta sexta, policiais militares apreenderam 333 buchas de maconha, 265 pedras de crack, 167 pinos de cocaína, R$ 270,00 em espécie durante o policiamento no bairro, após abordagem a indivíduos suspeitos. Dois homens e uma mulher foram detidos e encaminhados para a Delegacia Regional do município.
A PM lembra, ainda, que pode ser acionada via Ciodes (190). Denúncias sobre indivíduos que estejam agindo no local podem ser feitas por meio do telefone 181 ou pelo site www.disquedeuncia181.es.gov.br.

Correção

06/03/2021 - 8:17
O título anterior, "Garoto de 14 anos é baleado e socorrido por PMs após pedido do pai", foi alterado para melhor entendimento do fato.

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