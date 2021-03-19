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Violência contra mulher

Suspeito de agredir ex-companheira com chave de fenda é preso no ES

O crime ocorreu em fevereiro e até hoje a mulher de 40 anos se recupera dos graves ferimentos. A ordem de prisão foi expedida pela Justiça no dia 5 de março

Publicado em 19 de Março de 2021 às 18:27

Alberto Borém

Alberto Borém

Publicado em 

19 mar 2021 às 18:27
Violência contra a mulher
Violência contra a mulher: homem é suspeito de agredir ex-companheira Crédito: Pixabay
A polícia prendeu nesta quinta-feira (18), no bairro Nova República, em Cariacica, um homem de 42 anos suspeito de agredir a ex-companheira com golpes de chave de fenda. O crime ocorreu em fevereiro e até hoje a mulher de 40 anos se recupera dos graves ferimentos. A ordem de prisão foi expedida pela Justiça no dia 5 de março, e cumprida nesta quinta. A prisão foi efetuada por uma equipe da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) de Cariacica.
De acordo com informações da Polícia Civil, a mulher e o suposto agressor conviveram por 18 anos e estavam separados há três. Quando o crime ocorreu, em fevereiro deste ano, o homem foi até a residência da vítima sob efeito de álcool, com o pretexto de ver os filhos. A ex-companheira, porém, não autorizou a entrada do homem, o que teria motivado a agressão. A mulher de 40 anos foi empurrada de uma escada abaixo.
Prisão de suspeito foi efetuada em Cariacica
Prisão de suspeito foi efetuada em Cariacica Crédito: Divulgação | Sesp
Segundo a titular da Divisão Especializada de Atendimento à Mulher, delegada Cláudia Dematté, "a Polícia Civil trabalha arduamente na proteção das vítimas de violência doméstica e familiar, e na busca pela devida responsabilização dos agressores".
A Polícia Civil do Espírito Santo ainda informou que a vítima, antes do episódio de agressão, sofria com o descumprimento das medidas protetivas impostas pela Justiça em desfavor do ex-companheiro. Havia, segundo a PC, importunação da vítima.
Após ser preso, o homem de 42 anos foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana, onde permanece à disposição da Justiça.
Qualquer informação sobre violência contra mulher no Espírito Santo pode ser repassada para o Disque-Denúncia. O número de telefone 181 e o site oficial estão disponíveis.

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