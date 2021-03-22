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Na porta de casa

Mãe se coloca na frente do filho e os dois são assassinados em Cariacica

A cuidadora de idosos Fernanda Carla Brandão, de 41 anos, entrou na frente do filho Caio Brandão, de 18 anos, para tentar protegê-lo. Os criminosos mataram a mulher e depois o jovem na noite deste domingo (21), no bairro Santa Bárbara

Publicado em 22 de Março de 2021 às 08:38

Publicado em 

22 mar 2021 às 08:38
Fernanda Carla Brandão e o filho Caio Brandão foram assassinados em Cariacica
Fernanda Carla Brandão e o filho Caio Brandão foram assassinados em Cariacica Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Uma mulher de 41 anos e o filho dela, de 18 anos, foram assassinados a tiros na noite deste domingo (22) no bairro Santa Bárbara, em Cariacica, na Grande Vitória. Segundo testemunhas do crime, Fernanda Carla Pereira Brandão tentou proteger o filho, Caio Brandão, do ataque dos criminosos. No entanto, ela acabou sendo baleada e morta junto com ele.
O crime aconteceu em frente à casa onde a família morava. De acordo com testemunhas que preferiram não se identificar, Fernanda e Caio estavam bebendo e conversando no local junto a outros familiares quando dois homens armados se aproximaram e apontaram as armas para o jovem.
Desesperada, Fernanda entrou na frente do filho e pediu para que os criminosos não o matassem. No entanto, os homens começaram a atirar. Fernanda foi a primeira a ser atingida. Já Caio foi baleado em seguida. Os dois morreram no local.
A Polícia Civil investiga o crime
Mãe e filho foram mortos no bairro Santa Bárbara Crédito: Reprodução/ TV Gazeta
Uma viatura do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ir até o bairro, mas quando a equipe chegou ao local mãe e filho já estavam mortos.
Familiares informaram à reportagem da TV Gazeta que Fernanda Carla trabalhava como cuidadora de idosos e era muito querida em Santa Bárbara, onde morava.
Demandada pela reportagem de A Gazeta nesta segunda-feira (22), a Polícia Militar afirmou que foi acionada para atender a uma ocorrência de duplo homicídio por arma de fogo em Santa Bárbara. Militares foram até o local e, após buscas na casa, encontraram uma sacola contendo pinos de cocaína e crack, além de duas sacolas contendo 955 gramas de maconha e uma balança de precisão. Fernanda Carla, segundo a policia, teria um mandado de prisão em aberto.
A reportagem também entrou em contato com a Polícia Civil que, por sua vez, informou que o caso está sendo investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM). A corporação afirmou que não passará mais informações para preservar a apuração dos fatos.
Com informações de Daniela Carla, da TV Gazeta, e do G1 ES

Atualização

22/03/2021 - 6:11
Nesta segunda-feira (22), após a publicação desta matéria, as polícias Militar e Civil responderam as demandas da reportagem. As informações foram incluídas e o texto atualizado.

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