Duas mulheres e uma criança morrem em acidente na BR 101 em Cariacica

Acidente com Fiat Uno deixa 3 mortos em Cariacica Crédito: Leitor A Gazeta

Um grave acidente registrado no quilômetro 289 da BR 101, em Cariacica , na altura do bairro Flexal, deixou duas mulheres e uma criança mortas na noite deste sábado (20), por volta das 20h. Ao todo, estavam no veículo sete passageiros, sendo três crianças e quatro mulheres. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF) , o homem que conduzia o veículo não possui Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

De acordo com PRF, o veículo em que as vítimas estavam, um Fiat Uno, perdeu o controle e veio a sair da pista. Uma mulher e uma criança, identificada como Jhonatan, morreram no local. A terceira vítima foi socorrida e faleceu no Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória, para onde também foram socorridos o motorista e as outras duas mulheres. As crianças, identificadas como Antonella e Agatha, foram socorridas para o Hospital Infantil de Vitória.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, após consulta aos sistemas, foi verificado que o motorista não possui CNH. "Diante dos fatos esta ocorrência está sendo encaminhada ao DPJ (Delegacia Regional de Cariacica) para os procedimentos legais cabíveis. O veículo foi recolhido ao pátio credenciado por ausência de responsável legal", informou a PRF por nota.

A Gazeta, a Demandada pela reportagem de, a Polícia Civil informou, por nota, que o condutor do veículo, de 21 anos, não foi conduzido à Delegacia Regional de Cariacica, pois se encontra hospitalizado.

"Com relação ao acidente, o condutor permaneceu no local do acidente e tentou prestar socorro às vítimas, desta forma, não se aplica autuação em flagrante, conforme determina o Código de Trânsito Brasileiro. O caso será encaminhado para a Delegacia Especializada de Delitos de Trânsito (DDT), que vai instaurar inquérito policial para investigar as circunstâncias do fato. No entanto, ao verificar os registros do condutor, a autoridade policial constatou que, em seu desfavor, havia um mandado de prisão em aberto. Por este motivo, ele se encontra sob escolta no Hospital e será encaminhado ao sistema prisional quando receber alta", disse, em nota.

Por fim, a Polícia Civil informou que os corpos das vítimas foram encaminhados para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para serem liberados para os familiares e para ser feito o exame cadavérico.