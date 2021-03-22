Festa com 200 pessoas é interrompida pela polícia em Viana

Armas apreendidas em festa com 200 pessoas em Viana Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Uma festa com 200 pessoas foi interditada pela Polícia Militar no bairro Nova Bethânia, em Viana , neste domingo (21). O evento acontecia em uma casa alugada. Houve tiroteio e armas foram apreendidas.

Policiais disseram que foram averiguar a denúncia de festa clandestina e pessoas armadas pularam o muro da casa e atiraram. Houve troca de tiros entre os criminosos e os policiais.

Algumas pessoas foram presas porque estavam perto de armas que foram jogadas no chão. Três armas e duas réplicas foram apreendidas.

Quatro homens suspeitos de serem donos das armas foram levados à Delegacia Regional de Cariacica. A dona da casa, uma mulher de 34 anos, disse que havia alugado a casa e que não sabia da festa. Todos foram liberados após depoimento.