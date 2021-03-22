Conheça os cinco SUVs que estão na mira dos bandidos

Peça o reembolso do IPVA

O primeiro passo é realizar a sinalização de furto ou roubo de veículos. O procedimento é feito pela Polícia Militar, via ligação telefônica para o número 190. O registro do carro roubado também pode ser feito por meio da formalização de Boletim de Ocorrência (B.O) na Polícia Civil.

De posse do B.O, o proprietário deverá comparecer à unidade de atendimento do Detran para a ratificação da sinalização, viabilizando a inserção de impedimento definitivo de furto ou roubo no Sistema de Informações do Estado e na Base Índice Nacional (BIN). O registro definitivo do carro roubado bloqueia o veículo na Base Estadual e na BIN de cadastro de veículos.

Com o boletim de ocorrência já feito, caso o motorista tenha seguro, deverá entrar em contato com a seguradora. Após a ação, será inciado o processo de até 30 dias após a comunicação do incidente que cause danos ou prejuízos para tentar localizar o carro ou pagar o valor da indenização.