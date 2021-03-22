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Conheça os cinco SUVs que estão na mira dos bandidos

O comentarista Ricardo Barbosa da Rádio CBN Vitória, destaca os carros que caíram no gosto dos motoristas, mas, ao mesmo tempo, estão na lista dos mais visados por criminosos

Publicado em 22 de Março de 2021 às 16:29

Maria Clara Leitão

Maria Clara Leitão

Publicado em 

22 mar 2021 às 16:29
Novo Ford EcoSport
O modelo do novo Ford EcoSport está na lista dos SUVs cobiçados por criminosos.  Crédito: Divulgação/ Ford
A violência e os altos índices de criminalidade no Brasil preocupam muito e devem ser considerados até mesmo na hora de adquirir um carro. Os veículos do modelo SUV ganharam o gosto do motorista brasileiro, mas também passaram a estar na mira dos assaltantes. A informação é do comentarista Ricardo Barbosa do quadro "Pit Stop CBN", da Rádio CBN Vitória, e é fundamentada em estatísticas. Confira abaixo a lista dos cinco SUVs mais visados pelos criminosos.
  1. HONDA CRV: 1,116% de índice de roubos os furtos, com 1.613 veículos expostos;
Carro Honda CR-V
Carro Honda CR-V Crédito: Divulgação/ Honda
2. Mitsubish Pajeto:  0,9,81% de índice de roubos os furtos, com 1.325 veículos expostos;
Mitsubishi Pajero Full
Mitsubishi Pajero Full Crédito: Divulgação/ Mitsubishi Motors

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3º Volvo XC60: 0,657% de índice de roubos os furtos, com 2.130 veículos expostos;
Carro modelo Volvo XC60
Carro modelo Volvo XC60 Crédito: Divilgação/ Volvo
4º Volkswagen Tiguan: 0,628% de índice de roubos ou furtos com 2.390 veículos expostos;
Carro modelo Volkswagen Tiguan
Volkswagen Tiguan é o 4º na lista dos mais cobiçados.  Crédito: Divulgação/ Volkswagen
5º Ford EcoSport: 0,556% de índices de roubos ou furtos, com 131.139 veículos expostos;
Novo Ford EcoSport
Modelo do Novo Ford EcoSport. Crédito: Divulgação/ Ford
A lista é baseada no IVR (Índice de Veículos Roubados) da Susesp (Superintendência de Seguros Privados), que considera modelos segurados com mais mil unidades expostas. Para obter os índices, a Susep faz a apuração a partir das apólices vigentes e dos sinistros que foram registrados no país.
Barbosa ressalta que, consequentemente, os donos desses veículos ainda sofrem com o preço alto do seguro. "Afinal, não dá para se arriscar em grandes centros com um carro que a maioria dos ladrões está de olho. Assim como, quando a pessoa fala que tem garagem e não sai muito à noite o valor do seguro é um pouco menor", acrescenta. 

DICAS DO QUE FAZER SE O SEU CARRO FOR ROUBADO: 

Peça o reembolso do IPVA

O primeiro passo é realizar a sinalização de furto ou roubo de veículos. O procedimento é feito pela Polícia Militar, via ligação telefônica para o número 190. O registro do carro roubado também pode ser feito por meio da formalização de Boletim de Ocorrência (B.O) na Polícia Civil.
De posse do B.O, o proprietário deverá comparecer à unidade de atendimento do Detran para a ratificação da sinalização, viabilizando a inserção de impedimento definitivo de furto ou roubo no Sistema de Informações do Estado e na Base Índice Nacional (BIN). O registro definitivo do carro roubado bloqueia o veículo na Base Estadual e na BIN de cadastro de veículos.
Com o boletim de ocorrência já feito, caso o motorista tenha seguro, deverá entrar em contato com a seguradora. Após a ação, será inciado o processo de até 30 dias após a comunicação do incidente que cause danos ou prejuízos para tentar localizar o carro ou pagar o valor da indenização.
Uma última dica de tentar minimizar o prejuízo após ter tido o carro roubado é pedir a restituição de parte dos valores do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA). Deve-se verificar a legislação estadual para conferir se isso é possível. Se o Estado permitir, basta apresentar a documentação solicitada e aguardar o depósito do dinheiro.

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