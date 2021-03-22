Conheça os cinco SUVs que estão na mira dos bandidos

A violência e os altos índices de criminalidade no Brasil preocupam muito e devem ser considerados até mesmo na hora de adquirir um carro. Os veículos do modelo SUV ganharam o gosto do motorista brasileiro, mas também passaram a estar na mira dos assaltantes. A informação é do comentarista Ricardo Barbosa do quadro "Pit Stop CBN", da Rádio CBN Vitória, e é fundamentada em estatísticas. Confira abaixo a lista dos cinco SUVs mais visados pelos criminosos.
- HONDA CRV: 1,116% de índice de roubos os furtos, com 1.613 veículos expostos;
2. Mitsubish Pajeto: 0,9,81% de índice de roubos os furtos, com 1.325 veículos expostos;
3º Volvo XC60: 0,657% de índice de roubos os furtos, com 2.130 veículos expostos;
4º Volkswagen Tiguan: 0,628% de índice de roubos ou furtos com 2.390 veículos expostos;
5º Ford EcoSport: 0,556% de índices de roubos ou furtos, com 131.139 veículos expostos;
A lista é baseada no IVR (Índice de Veículos Roubados) da Susesp (Superintendência de Seguros Privados), que considera modelos segurados com mais mil unidades expostas. Para obter os índices, a Susep faz a apuração a partir das apólices vigentes e dos sinistros que foram registrados no país.
Barbosa ressalta que, consequentemente, os donos desses veículos ainda sofrem com o preço alto do seguro. "Afinal, não dá para se arriscar em grandes centros com um carro que a maioria dos ladrões está de olho. Assim como, quando a pessoa fala que tem garagem e não sai muito à noite o valor do seguro é um pouco menor", acrescenta.
DICAS DO QUE FAZER SE O SEU CARRO FOR ROUBADO:
Peça o reembolso do IPVA
O primeiro passo é realizar a sinalização de furto ou roubo de veículos. O procedimento é feito pela Polícia Militar, via ligação telefônica para o número 190. O registro do carro roubado também pode ser feito por meio da formalização de Boletim de Ocorrência (B.O) na Polícia Civil.
De posse do B.O, o proprietário deverá comparecer à unidade de atendimento do Detran para a ratificação da sinalização, viabilizando a inserção de impedimento definitivo de furto ou roubo no Sistema de Informações do Estado e na Base Índice Nacional (BIN). O registro definitivo do carro roubado bloqueia o veículo na Base Estadual e na BIN de cadastro de veículos.
Com o boletim de ocorrência já feito, caso o motorista tenha seguro, deverá entrar em contato com a seguradora. Após a ação, será inciado o processo de até 30 dias após a comunicação do incidente que cause danos ou prejuízos para tentar localizar o carro ou pagar o valor da indenização.
Uma última dica de tentar minimizar o prejuízo após ter tido o carro roubado é pedir a restituição de parte dos valores do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA). Deve-se verificar a legislação estadual para conferir se isso é possível. Se o Estado permitir, basta apresentar a documentação solicitada e aguardar o depósito do dinheiro.