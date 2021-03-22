Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Fogo!

Vídeo: incêndio atinge garagem de condomínio na Praia do Canto, em Vitória

Um dos carros foi consumido pelas chamas. O prédio precisou ser evacuado, mas ninguém ficou ferido; o Corpo de Bombeiros esteve no local e controlou o fogo

Publicado em 22 de Março de 2021 às 20:15

Tiago Felix

Tiago Felix

Publicado em 

22 mar 2021 às 20:15
Incêndio atingiu garagem de condomínio na Praia do Canto, em Vitória
Incêndio atingiu garagem de condomínio na Praia do Canto, em Vitória Crédito: Leitor de A Gazeta
Um incêndio atingiu a garagem do condomínio Garden Condominium na Rua Constante Sodré, no bairro Praia do Canto, em Vitória, no início da noite desta segunda-feira (22). Um vídeo enviado à reportagem de A Gazeta mostra as chamas consumindo um dos carros que estavam na garagem. O prédio precisou ser evacuado, mas ninguém ficou ferido.
Testemunhas afirmaram que as chamas começaram em um dos carros que estavam estacionados na garagem. A dona do veículo teria chegado do trabalho por volta das 17h30 e, cerca de uma hora depois, o fogo teria começado. As causas do incêndio ainda não puderam ser apontadas e o carro da mãe da moradora, que estava na vaga ao lado, também foi atingido.
O porteiro do prédio, Nivaldo Diniz, precisou ser atendido por equipes do Corpo de Bombeiros que estiveram no local, pois tentou combater o fogo na garagem e inalou muita fumaça. Ele contou que o incêndio foi controlado, mas que foi um susto enorme, tanto para ele, quanto para os moradores.
"Um morador desceu e falou comigo que tinha um carro pegando fogo na garagem. Aí eu subi, cheguei lá e o fogo já estava muito elevado. Eu puxei a mangueira de incêndio, cheguei o máximo que eu pude próximo do carro. Comecei a ouvir explosões, aí não deu pra fazer mais nada. Foi muito susto, mas os bombeiros chegaram rápido. Deve ser uma pane no carro. Tinha muita fumaça, aí o morador desespera, mas está controlado", contou.
A moradora Jane Pimenta afirmou que estava chegando no edifício quando foi alertada por moradores para não subir com o carro na garagem, pois estava pegando fogo. Ela disse que o seu marido tocou o alarme de incêndio para alertar outros moradores e os dois subiram correndo para socorrer a cachorrinha deles, que estava no apartamento.
"Subi as escadas correndo para tirar a cachorra de casa e meu marido disparou o alarme de incêndio para sair todo mundo do prédio, porque tinha muita fumaça, a gente não sabia o que tinha acontecido. A gente nunca teve uma situação dessas aqui. A fumaça estava chegando lá em cima. Moro no quinto andar do prédio, a gente abriu a porta e tinha uma fumaça bem densa lá dentro", detalhou.

FUMAÇA DENSA DIFICULTOU ACESSO DOS BOMBEIROS AO FOGO

De acordo com o Tenente Graça Júnior, do Corpo de Bombeiros, o veículo incendiado estava em um local de difícil acesso, por conta da densidade da fumaça e da extensão da garagem. O tenente relatou que as equipes tiveram que usar ventilação artificial para conseguir tirar toda a fumaça e, assim, chegar até o carro.
"Assim que a gente chegou, encontrou o ambiente totalmente tomado pela fumaça. A fumaça era densa e a garagem bem extensa, o veículo não estava logo na entrada, estava bem dentro da garagem. Tivemos que acessar com uso de aparelho de respiração autônomo e conseguimos fazer o controle das chamas. Em boa parte do tempo, foi necessário fazer a ventilação para retirar a fumaça do local", narrou.
Ainda segundo o tenente, a proprietária do veículo mais afetado já foi informada que somente a perícia técnica vai revelar o motivo do início do fogo. Ele ainda confirmou que o porteiro do prédio tentou conter as chamas utilizando a mangueira do condomínio, mas que não conseguiu e precisou receber oxigênio, pois inalou muita fumaça.

Veja Também

Incêndio atinge galpão localizado em bairro da Serra

Andaime de obra encosta em fios e causa incêndio em avenida de Cariacica

Vídeo mostra incêndio em lanchonete de Iconha, no Sul do ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Bombeiros Grande Vitória Praia do Canto Vitória (ES) Incêndio
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Livrarias em Vitória comemoram Dia Mundial do Livro com sorteio e brindes
**ARQUIVO** SÃO PAULO, SP 14.12.1990 - Automobilismo - FÃ³rmula 1: o piloto Ayrton Senna mostra prÃªmio da FIA no aeroporto de Congonhas, em SÃ£o Paulo. (SÃ£o Paulo, SP, 14.12.1990. Foto: Sergio Andrade/Folhapress)
O que aconteceu com o Banco Nacional, do icônico boné azul de Senna?
Imagem de destaque
Líbano acusa Israel de crime de guerra por ataque que matou jornalista

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados