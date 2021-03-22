Vídeo: incêndio atinge garagem de condomínio na Praia do Canto, em Vitória

Incêndio atingiu garagem de condomínio na Praia do Canto, em Vitória Crédito: Leitor de A Gazeta

A Gazeta mostra as chamas consumindo um dos carros que estavam na garagem. O prédio precisou ser evacuado, mas ninguém ficou ferido. Um incêndio atingiu a garagem do condomínio Garden Condominium na Rua Constante Sodré, no bairro Praia do Canto, em Vitória , no início da noite desta segunda-feira (22). Um vídeo enviado à reportagem demostra as chamas consumindo um dos carros que estavam na garagem. O prédio precisou ser evacuado, mas ninguém ficou ferido.

Testemunhas afirmaram que as chamas começaram em um dos carros que estavam estacionados na garagem. A dona do veículo teria chegado do trabalho por volta das 17h30 e, cerca de uma hora depois, o fogo teria começado. As causas do incêndio ainda não puderam ser apontadas e o carro da mãe da moradora, que estava na vaga ao lado, também foi atingido.

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O porteiro do prédio, Nivaldo Diniz, precisou ser atendido por equipes do Corpo de Bombeiros que estiveram no local, pois tentou combater o fogo na garagem e inalou muita fumaça. Ele contou que o incêndio foi controlado, mas que foi um susto enorme, tanto para ele, quanto para os moradores.

"Um morador desceu e falou comigo que tinha um carro pegando fogo na garagem. Aí eu subi, cheguei lá e o fogo já estava muito elevado. Eu puxei a mangueira de incêndio, cheguei o máximo que eu pude próximo do carro. Comecei a ouvir explosões, aí não deu pra fazer mais nada. Foi muito susto, mas os bombeiros chegaram rápido. Deve ser uma pane no carro. Tinha muita fumaça, aí o morador desespera, mas está controlado", contou.

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A moradora Jane Pimenta afirmou que estava chegando no edifício quando foi alertada por moradores para não subir com o carro na garagem, pois estava pegando fogo. Ela disse que o seu marido tocou o alarme de incêndio para alertar outros moradores e os dois subiram correndo para socorrer a cachorrinha deles, que estava no apartamento.

"Subi as escadas correndo para tirar a cachorra de casa e meu marido disparou o alarme de incêndio para sair todo mundo do prédio, porque tinha muita fumaça, a gente não sabia o que tinha acontecido. A gente nunca teve uma situação dessas aqui. A fumaça estava chegando lá em cima. Moro no quinto andar do prédio, a gente abriu a porta e tinha uma fumaça bem densa lá dentro", detalhou.

FUMAÇA DENSA DIFICULTOU ACESSO DOS BOMBEIROS AO FOGO

De acordo com o Tenente Graça Júnior, do Corpo de Bombeiros, o veículo incendiado estava em um local de difícil acesso, por conta da densidade da fumaça e da extensão da garagem. O tenente relatou que as equipes tiveram que usar ventilação artificial para conseguir tirar toda a fumaça e, assim, chegar até o carro.

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"Assim que a gente chegou, encontrou o ambiente totalmente tomado pela fumaça. A fumaça era densa e a garagem bem extensa, o veículo não estava logo na entrada, estava bem dentro da garagem. Tivemos que acessar com uso de aparelho de respiração autônomo e conseguimos fazer o controle das chamas. Em boa parte do tempo, foi necessário fazer a ventilação para retirar a fumaça do local", narrou.