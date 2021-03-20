Incêndio atinge galpão localizado em bairro da Serra

Incêndio em galpão no Bairro Camará na Serra- ES Crédito: Corpo de Bombeiros/Sesp

Um incêndio neste sábado (20) atingiu um galpão no bairro Camará, no município da Serra. Equipes do Corpo de Bombeiros, que foram ao local, encontraram uma área grande com materiais de escritório, como cadeiras e mesas, em chamas, com fumaça densa.

Foram necessárias quase três horas para o combate as chamas, que foi encerrado às 16h30, segundo informações do Corpo de Bombeiros. Na sequência, foi iniciado o trabalho de rescaldo no local para evitar novos focos de incêndio.