Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Muita fumaça

Incêndio atinge galpão localizado em bairro da Serra

As equipes do corpo de Bombeiros já foram para o local realizar o combate ao incêndio. Não há informações sobre vítimas

Publicado em 20 de Março de 2021 às 14:14

Publicado em 

20 mar 2021 às 14:14
Incêndio em galpão no Bairro Camará em Serra- ES
Incêndio em galpão no Bairro Camará na Serra- ES Crédito: Corpo de Bombeiros/Sesp
Um incêndio neste sábado (20) atingiu um galpão no bairro Camará, no município da Serra. Equipes do Corpo de Bombeiros, que foram ao local, encontraram uma área grande com materiais de escritório, como cadeiras e mesas, em chamas, com fumaça densa.
Foram necessárias quase três horas para o combate as chamas, que foi encerrado às 16h30, segundo informações do Corpo de Bombeiros. Na sequência, foi iniciado o trabalho de rescaldo no local para evitar novos focos de incêndio.
Segundo os Bombeiros, até o momento não houve solicitação de perícia. Não há informações de vítimas. Motoristas que trafegam pela região e moradores vizinhos ao galpão relatam que a fumaça podia ser avistada a longa distância.

Veja Também

Andaime de obra encosta em fios e causa incêndio em avenida de Cariacica

Vídeo mostra incêndio em lanchonete de Iconha, no Sul do ES

Incêndio em vegetação provoca "nuvem de fumaça" na Serra

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Bombeiros Incêndio
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Lagotto romagnolo: conheça as características dessa raça de cachorro
Imagem de destaque
Dia de São Jorge: 8 orações e simpatias para proteção
Suspeito estava foragido há cerca de três anos e foi encontrado no Córrego do Tesouro
Condenado por morte de jovem há 13 anos na Serra é preso em Vila Valério

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados