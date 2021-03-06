Incêndio em vegetação provoca "nuvem de fumaça" na Serra

Imagens registradas por Gabriela Ribetti, da TV Gazeta, mostram uma "nuvem" de fumaça subindo em meio ao rastro de destruição deixado pelo fogo.

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O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado para atender a ocorrência e esteve no local para combater as chamas. Segundo o órgão, o local é um terreno de brejo e as chamas não correm risco de atingir edificações.