Incêndio em vegetação provoca "nuvem de fumaça" na Serra

No início da tarde deste sábado (6), um incêndio atingiu uma área de vegetação no bairro Costa Dourada, na Serra. O fogo começou às margens da rodovia Audifax Barcelos e se espalhou rapidamente pelo matagal.
Imagens registradas por Gabriela Ribetti, da TV Gazeta, mostram uma "nuvem" de fumaça subindo em meio ao rastro de destruição deixado pelo fogo.
O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado para atender a ocorrência e esteve no local para combater as chamas. Segundo o órgão, o local é um terreno de brejo e as chamas não correm risco de atingir edificações.