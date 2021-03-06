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Às margens de rodovia

Incêndio em vegetação provoca "nuvem de fumaça" na Serra

O fogo começou às margens da rodovia Audifax Barcelos e se espalhou rapidamente pelo matagal

Publicado em 06 de Março de 2021 às 14:44

Caroline Freitas

Caroline Freitas

Publicado em 

06 mar 2021 às 14:44
Incêndio atinge vegetação em Costa Dourada, na Serra
Incêndio atinge vegetação em Costa Dourada, na Serra Crédito: Gabriela Ribetti
No início da tarde deste sábado (6), um incêndio atingiu uma área de vegetação no bairro Costa Dourada, na Serra. O fogo começou às margens da rodovia Audifax Barcelos e se espalhou rapidamente pelo matagal. 
Imagens registradas por Gabriela Ribetti, da TV Gazeta, mostram uma "nuvem" de fumaça subindo em meio ao rastro de destruição deixado pelo fogo.
O Corpo de  Bombeiros Militar foi acionado para atender a ocorrência e esteve no local para combater as chamas. Segundo o órgão, o local é um terreno de brejo e as chamas não correm risco de atingir edificações.

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