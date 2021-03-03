Instalações elétricas: o que fazer para evitar incêndios dentro de casa

Incêndio em apartamento na Praia do Canto, em Vitória, no ano passado. Bombeiros concluíram que fiação desgastada causou fogo Crédito: Vitor Jubini

Segundo o engenheiro elétrico e professor do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes), Pablo Muniz, é imprescindível que o morador tenha o sistema elétrico do apartamento adequado e com a manutenção em dia. "A parte elétrica da casa, como todo equipamento, não funciona sozinho a vida inteira. Por isso, é bom sempre chamar um profissional para fazer uma inspeção", disse.

LOCALIZAÇÃO DOS FIOS

No incêndio desta terça (03) em Vila Velha, foi relatado um possível curto-circuito em um armário, onde passaria uma fiação para o ventilador de teto. Muniz alerta para uma boa localização dos fios. “Eles devem ficar, de preferência, embutidos na parede, para evitar contato com outros materiais. Em caso de curto-circuito, o contato com madeira pode gerar incêndios”, destacou.

A reportagem também conversou com o Corpo de Bombeiros. A tenente Andresa afirmou que o dimensionamento adequado da rede elétrica evita problemas maiores e, para isso, manutenções devem ser realizadas. “Por exemplo, uma casa construída há 20 anos pode não ter o mesmo suporte elétrico para os equipamentos de hoje. Por isso é preciso fazer a manutenção, checar os fios e todas as instalações para evitar sobrecargas e curto-circuitos que podem causar incêndios”, disse.

Além disso, a tenente fez alertas para condutas que podem causar problemas, como muitos equipamentos ligados em uma mesma tomada. “Deve-se evitar ligar muitos equipamentos em uma mesma tomada, através de adaptadores para evitar sobrecarga. Aqueles em formado de “T” ou os benjamins. Isso pode gerar sobrecarga e curto e gerar fogo”, alertou.

SINAIS DE ALERTA

O professor Pablo Muniz alertou para sinais que podem indicar que existe algum problema na rede elétrica. “O disjuntor desarmar é um deles, significa que o dimensionamento não está adequado. Outra coisa é interferência em outros equipamentos. Por exemplo, ligar um e outro ter o funcionamento comprometido”, relatou.

“Por isso a importância das manutenções e de isso sempre ser realizado por um profissional capacitado”, completou o professor.

A reportagem então elencou, com base nas informações passadas pelos especialistas, os principais cuidados a serem tomados na manutenção elétrica e na instalação de equipamentos elétricos para evitar sobrecargas, curto-circuito e incêndios: