Instalações elétricas: o que fazer para evitar incêndios dentro de casa

Não é incomum ver incêndios em imóveis que tenham como possível causa algum problema na parte elétrica. Nesta terça-feira (02), um apartamento em Vila Velha teve um cômodo incendiado e, segundo os Bombeiros, testemunhas relataram um curto-circuito em um armário, onde passaria uma fiação para o ventilador de teto. No ano passado, uma criança morreu em um apartamento incendiado em Vitória, onde os Bombeiros concluíram que a fiação desgastada deu início ao fogo. Por isso, para evitar que problemas como esses se repitam, a reportagem de A Gazeta ouviu especialistas que deram dicas e indicaram cuidados a serem seguidos com a instalação de equipamentos elétricos em residências.
Segundo o engenheiro elétrico e professor do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes), Pablo Muniz, é imprescindível que o morador tenha o sistema elétrico do apartamento adequado e com a manutenção em dia. "A parte elétrica da casa, como todo equipamento, não funciona sozinho a vida inteira. Por isso, é bom sempre chamar um profissional para fazer uma inspeção", disse.
LOCALIZAÇÃO DOS FIOS
No incêndio desta terça (03) em Vila Velha, foi relatado um possível curto-circuito em um armário, onde passaria uma fiação para o ventilador de teto. Muniz alerta para uma boa localização dos fios. “Eles devem ficar, de preferência, embutidos na parede, para evitar contato com outros materiais. Em caso de curto-circuito, o contato com madeira pode gerar incêndios”, destacou.
A reportagem também conversou com o Corpo de Bombeiros. A tenente Andresa afirmou que o dimensionamento adequado da rede elétrica evita problemas maiores e, para isso, manutenções devem ser realizadas. “Por exemplo, uma casa construída há 20 anos pode não ter o mesmo suporte elétrico para os equipamentos de hoje. Por isso é preciso fazer a manutenção, checar os fios e todas as instalações para evitar sobrecargas e curto-circuitos que podem causar incêndios”, disse.
Além disso, a tenente fez alertas para condutas que podem causar problemas, como muitos equipamentos ligados em uma mesma tomada. “Deve-se evitar ligar muitos equipamentos em uma mesma tomada, através de adaptadores para evitar sobrecarga. Aqueles em formado de “T” ou os benjamins. Isso pode gerar sobrecarga e curto e gerar fogo”, alertou.
SINAIS DE ALERTA
O professor Pablo Muniz alertou para sinais que podem indicar que existe algum problema na rede elétrica. “O disjuntor desarmar é um deles, significa que o dimensionamento não está adequado. Outra coisa é interferência em outros equipamentos. Por exemplo, ligar um e outro ter o funcionamento comprometido”, relatou.
“Por isso a importância das manutenções e de isso sempre ser realizado por um profissional capacitado”, completou o professor.
A reportagem então elencou, com base nas informações passadas pelos especialistas, os principais cuidados a serem tomados na manutenção elétrica e na instalação de equipamentos elétricos para evitar sobrecargas, curto-circuito e incêndios:
Sempre acionar um profissional
Deve ser feita de maneira periódica, de 15 a 20 anos, para checar toda a parte de cabos e instalações, e realizar trocas para evitar sobrecargas e possíveis danos;
Se os fios são mesmo adequados para a instalação de determinado equipamento, para assim evitar sobrecarga, curto-circuito e possíveis incêndios;
A forma mais segura para disposição dos cabos é em instalações embutidas, dentro das paredes. Não é recomendado que fios fiquem alocados de forma exposta e próximo a materiais inflamáveis, como madeira e plástico;
Alguns acontecimentos podem chamar a atenção de que algo está errado nas instalações, como o desarme do disjuntor em ligar determinado aparelho, ou a interferência em outros, por exemplo;
Evitar ligar muitos equipamentos em uma mesma tomada, através de adaptadores, para evitar sobrecarga; evitar mudanças na instalação para ligar mais equipamentos, a famosa “gambiarra”;
Instalações elétricas são complexas e perigosas, por isso, ao fazer a compra de qualquer equipamento, ou o desejo de realizar manutenções, é imprescindível a contratação de um profissional capacitado para estes serviços