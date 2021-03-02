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Fogo e fumaça

Incêndio atinge apartamento na Praia de Itaparica, em Vila Velha

De acordo com informações dos bombeiros, o fogo foi controlado por volta das 16h e ninguém ficou ferido. O cachorro de estimação da família ficou preso e morreu

Publicado em 02 de Março de 2021 às 15:50

Maria Clara Leitão

Maria Clara Leitão

Publicado em 

02 mar 2021 às 15:50
Incêndio é registrado em edifício na Praia de Itaparica, em Vila Velha
Incêndio atinge apartamento no 4º andar de prédio em Itaparica Crédito: Fernando Madeira
Um incêndio atingiu um apartamento de um prédio localizado no bairro Praia de Itaparica, em Vila Velha. O fogo começou por volta das 14h50, no interior da moradia localizada no 4º andar do prédio.  O Corpo de Bombeiros foi acionado para o local e conseguiu controlar as chamas. Ninguém ficou ferido.
Incêndio atinge apartamento na Praia de Itaparica, em Vila Velha
De acordo com informações passadas pela empresária Elaine Borel, moradora do prédio vizinho e que realizou as imagens do incêndio, ela estava em casa quando começou a sentir um cheiro de fumaça.  "Fui até a janela e vi que tinha muita fumaça e fogo saindo do apartamento, e também umas pessoas tentando apagar o fogo", relata. 
Bombeiros no local informaram que o fogo foi controlado, por voltadas 16h, e as equipes continuaram no local fazendo o rescaldo para evitar que novos focos surjam. Onde e como o incêndio começou ainda está sendo analisado. Segundo os bombeiros, o fogo não atingiu outros apartamentos.

Incêndio atinge apartamento em edifício na Praia de Itaparica

Segundo o tenente Pennafort, do Corpo de Bombeiros, quatro pessoas estavam no apartamento quando o incêndio teve início: duas meninas, de 12 e oito anos, a babá e um marceneiro, que estava trabalhando em uma obra na residência.
O tenente explicou que o fogo começou no quarto da menina de 12 anos. A suspeita é de um curto-circuito em uma fiação que passava atrás de um armário de madeira.
"A criança de 12 anos relatou que sentiu um curto-circuito vindo do armário, onde passa uma fiação para o ventilador de teto. Mas só a perícia vai detectar se foi isso mesmo. O incêndio ficou confinado no quarto da criança, e não chegou a ir para os outros cômodos, nós chegamos a tempo para fazer o combate", relata o tenente.
Ninguém ficou ferido, mas o cachorro de estimação da família morreu no incêndio.
"Infelizmente, o animal de estimação não resistiu. Todas as pessoas conseguiram sair, mas o cachorro ficou preso no apartamento e morreu"
Tenente Pennafort - Corpo de Bombeiros
Em nota, o  Corpo de Bombeiros Militar informou que "foi acionado nesta terça-feira (02), por volta das 14h30, para atender uma ocorrência de incêndio em residência no bairro Praia de Itaparica, em Vila Velha. O solicitante relatou chamas no 4 andar de um edifício. A guarnição foi deslocada ao local, onde efetuou o combate e a extinção das chamas, que por sua vez, ficaram restritas a um dos cômodos do apartamento. No momento do incêndio havia quatro pessoas dentro do imóvel, porém nenhuma delas acabou ferida. Não há informações sobre como o fogo teria começado, e o proprietário da residência preferiu não solicitar a perícia".

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