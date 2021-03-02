Incêndio atinge apartamento na Praia de Itaparica, em Vila Velha

Incêndio atinge apartamento no 4º andar de prédio em Itaparica Crédito: Fernando Madeira

Um incêndio atingiu um apartamento de um prédio localizado no bairro Praia de Itaparica , em Vila Velha. O fogo começou por volta das 14h50, no interior da moradia localizada no 4º andar do prédio. O Corpo de Bombeiros foi acionado para o local e conseguiu controlar as chamas. Ninguém ficou ferido.

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De acordo com informações passadas pela empresária Elaine Borel, moradora do prédio vizinho e que realizou as imagens do incêndio, ela estava em casa quando começou a sentir um cheiro de fumaça. "Fui até a janela e vi que tinha muita fumaça e fogo saindo do apartamento, e também umas pessoas tentando apagar o fogo", relata.

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Bombeiros no local informaram que o fogo foi controlado, por voltadas 16h, e as equipes continuaram no local fazendo o rescaldo para evitar que novos focos surjam. Onde e como o incêndio começou ainda está sendo analisado. Segundo os bombeiros, o fogo não atingiu outros apartamentos.

Incêndio atinge apartamento em edifício na Praia de Itaparica

Segundo o tenente Pennafort, do Corpo de Bombeiros, quatro pessoas estavam no apartamento quando o incêndio teve início: duas meninas, de 12 e oito anos, a babá e um marceneiro, que estava trabalhando em uma obra na residência.

O tenente explicou que o fogo começou no quarto da menina de 12 anos. A suspeita é de um curto-circuito em uma fiação que passava atrás de um armário de madeira.

"A criança de 12 anos relatou que sentiu um curto-circuito vindo do armário, onde passa uma fiação para o ventilador de teto. Mas só a perícia vai detectar se foi isso mesmo. O incêndio ficou confinado no quarto da criança, e não chegou a ir para os outros cômodos, nós chegamos a tempo para fazer o combate", relata o tenente.

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Ninguém ficou ferido, mas o cachorro de estimação da família morreu no incêndio.

"Infelizmente, o animal de estimação não resistiu. Todas as pessoas conseguiram sair, mas o cachorro ficou preso no apartamento e morreu" Tenente Pennafort - Corpo de Bombeiros