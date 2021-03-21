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Em Muniz Freire

Pastor morre após ter moto atingida por carreta na BR 262 no Sul do ES

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), Enoc Faber Guimarães pilotava uma moto quando foi atingido por uma carreta na noite deste sábado (20). Testemunhas relataram à polícia que o motorista deixou o local sem prestar socorro

Publicado em 21 de Março de 2021 às 15:19

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

21 mar 2021 às 15:19
Enoc Faber Guimarães morreu no acidente na BR 262
Enoc Faber Guimarães morreu no acidente na BR 262 Crédito: Reprodução/Facebook
Um pastor morreu em um acidente na noite deste sábado (20) na BR 262, em Muniz Freire, na região do Caparaó, no Sul do Espírito Santo. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), Enoc Faber Guimarães pilotava uma moto quando foi atingido por uma carreta. Ele morreu no local.
A batida foi no km 142, às 18h45. A PRF não soube informar detalhes sobre como o acidente aconteceu. Testemunhas contaram à polícia que o motorista da carreta deixou o local sem prestar socorro.
Enoc Faber Guimarães era cafeicultor e pastor da Igreja Assembleia de Deus no município de Ibitirama.

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