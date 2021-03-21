Pastor morre após ter moto atingida por carreta na BR 262 no Sul do ES

Um pastor morreu em um acidente na noite deste sábado (20) na BR 262, em Muniz Freire, na região do Caparaó, no Sul do Espírito Santo. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), Enoc Faber Guimarães pilotava uma moto quando foi atingido por uma carreta. Ele morreu no local.
A batida foi no km 142, às 18h45. A PRF não soube informar detalhes sobre como o acidente aconteceu. Testemunhas contaram à polícia que o motorista da carreta deixou o local sem prestar socorro.
Enoc Faber Guimarães era cafeicultor e pastor da Igreja Assembleia de Deus no município de Ibitirama.