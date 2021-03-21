Idoso de 67 anos é morto com tiro em Guarapari e suspeito é preso

A Delegacia Regional de Guarapari investiga o homicídio Crédito: Esthefany Mesquita | A Gazeta

Um homem de 39 anos foi detido por agentes da Polícia Militar na madrugada deste domingo (21) por suspeita de ter disparado com arma de fogo e matado o idoso Leonardo Humberto Bucher, de 67 anos, no distrito de São Felix, na zona rural de Guarapari

De acordo com informações da PM, ao chegar no local, os militares conversaram com uma testemunha que relatou que um homem havia atirado contra a vítima e fugiu em um veículo Towner.

Os policiais realizaram buscas na tentativa de encontrar o suspeito e localizaram um veículo com as características informadas em pouco tempo. Durante a abordagem, foi encontrado uma arma calibre .32.

Acionada, a Polícia Civil informou que o suspeito foi conduzido à Delegacia Regional de Guarapari, onde foi autuado em flagrante pelo crime de homicídio qualificado por motivo fútil e em razão de dificultar a defesa da vítima e será encaminhado ao Centro de Detenção Provisória de Guarapari.

O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser liberado pelos familiares e para ser feito o exame cadavérico, que apontará a causa da morte.

"ELE ADORAVA IR PRA FAZENDA"

O filho da vítima, Leonardo Bucher, afirmou que seu pai morava em Jardim Camburi, em Vitória e havia comprado uma fazenda em São Félix há cerca de dois anos. "Ele adorava ir lá, ficava feliz lá", disse.

Leonardo Bucher foi morto com quatro tiros em um bar na zona rural de Guarapari Crédito: Reprodução/Facebook

Leonardo ainda contou que, no dia do crime, seu pai estava em um bar em São Félix com a irmã e a sobrinha da irmã. Por volta das 23h, elas foram embora e, no caminho até a fazenda, ouviram barulho de tiros.