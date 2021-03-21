Neto e avô feridos em explosão de gás em Cariacica permanecem em estado grave

A área onde ocorreu a explosão foi isolada pelos Bombeiros em Cariacica Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Duas pessoas da mesma família que ficaram feridas após a explosão por vazamento de gás em uma casa no bairro Porto Novo, em Cariacica, permanecem em estado grave de saúde. Na noite deste sábado (20), Rosane Ferreira de Jesus, 43, informou que, seu filho, o jovem Walison James de Jesus, de 21 anos, e o avô dele Joaquim de Souza, de cerca de 70 anos, estão no Centro de Terapia Intensiva (CTI) de um hospital da Grande Vitória.

Ainda de acordo com Rosane, os dois familiares estão intubados. "Eles não podem receber visitas, não nos passam muitas informações no hospital, apenas sabemos que a situação do Joaquim é ainda mais grave, por conta da sua idade avançada", disse ela, emocionada.

RELEMBRE O CASO

A tragédia familiar aconteceu por volta das 6H da manhã desta sexta-feira (19). De acordo com o Corpo de Bombeiros, Walison acendeu o fogo do fogão para fazer um café e não notou que o gás estava vazando na cozinha. Ao acionar o fogo, houve a explosão, que o lançou para fora de casa.

Após o ocorrido, vizinhos socorreram de imediato avô e neto, que tiveram cerca de 80% do corpo queimado. Na sequência, com a chegada do socorro, os dois foram encaminhados em estado grave para o hospital.