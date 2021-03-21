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Vazamento de gás

Neto e avô feridos em explosão de gás em Cariacica permanecem em estado grave

Mãe do jovem de 21 anos informou que ambos estão intubados e não podem receber visitas, e família não está conseguindo muitas informações no hospital

Publicado em 20 de Março de 2021 às 21:10

Maria Clara Leitão

Maria Clara Leitão

Publicado em 

20 mar 2021 às 21:10
Cariacica
A área onde ocorreu a explosão foi isolada pelos Bombeiros em Cariacica Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Duas pessoas da mesma família que ficaram feridas após a explosão por vazamento de gás em uma casa no bairro Porto Novo, em Cariacica, permanecem em estado grave de saúde. Na noite deste sábado (20), Rosane Ferreira de Jesus, 43, informou que, seu filho, o jovem Walison James de Jesus, de 21 anos, e o avô dele Joaquim de Souza, de cerca de 70 anos, estão no Centro de Terapia Intensiva (CTI) de um hospital da Grande Vitória.
Ainda de acordo com Rosane, os dois familiares estão intubados. "Eles não podem receber visitas, não nos passam muitas informações no hospital, apenas sabemos que a situação do Joaquim é ainda mais grave, por conta da sua idade avançada", disse ela, emocionada. 

RELEMBRE O CASO

A tragédia familiar aconteceu por volta das 6H da manhã desta sexta-feira (19). De acordo com o Corpo de Bombeiros, Walison acendeu o fogo do fogão para fazer um café e não notou que o gás estava vazando na cozinha. Ao acionar o fogo, houve a explosão, que o lançou para fora de casa. 
Após o ocorrido, vizinhos  socorreram de imediato avô e neto, que tiveram cerca de 80% do corpo queimado. Na sequência, com a chegada do socorro, os dois foram encaminhados em estado grave para o hospital.
Com a força gerada pela explosão, a residência da família ficou complemente destruída, sendo condenada pelos Bombeiros. Após a ocorrência, vizinhos que moram nas casas de cima do local tiveram de deixá-las às pressas, pois existe o risco de desabamento.

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