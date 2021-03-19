Explosão após vazamento de gás em casa deixa feridos em Cariacica

A explosão ocorreu na cozinha da casa e destruiu praticamente todo o imóvel Crédito: Reprodução/Tv Gazeta

pessoas gravemente feridas. A vítimas, de acordo com vizinhos próximos do imóvel, são um jovem de cerca de 20 anos e o avô dele, na faixa dos 70 anos. Um vazamento de gás de cozinha provocou uma explosão dentro de uma casa no bairro Porto Novo, em Cariacica , na Grande Vitória , por volta das 6h da manhã desta sexta-feira (19) e deixou duas. A vítimas, de acordo com vizinhos próximos do imóvel, são um jovem de cerca de 20 anos e o avô dele, na faixa dos 70 anos.

Com a força da explosão, a residência ficou completamente destruída e houve um princípio de incêndio no local. Além disso, vidros de janelas de outras casas, inclusive dos dois imóveis construídos em cima, também estilhaçaram com o deslocamento de ar. Em uma casa ao lado, o portão de metal foi retirado do trilho devido ao acidente.

Janelas de casa a mais de 20 metros estilhaçaram com a força da explosão e o deslocamento de ar Crédito: Reprodução/TV Gazeta

VAZAMENTO

Pouco depois da explosão, os Bombeiros chegaram ao local e informaram que a casa está completamente condenada. O sargento Enos, que comandou o atendimento, explicou o que provocou o incidente.

"O normal é a pessoa sentir o cheiro característico do gás. Provavelmente ao acordar, a pessoa não teve esta percepção de que ocorria o vazamento e ao acender o fogo no fogão, houve a explosão", disse.

Ainda de acordo com o militar, as pessoas feridas foram inicialmente socorridas e retiradas de casa pelos próprios vizinhos até que os bombeiros chegassem. Eles apresentavam queimaduras graves por praticamente todo o corpo e na sequência os feridos foram atendidos em uma viatura de resgate dos Bombeiros, que foi deslocada até o local com a unidade de combate a incêndio.

"Eles tiveram cerca de 80% do corpo queimado e foi uma situação muito complicada porque até mesmo as pessoas que entraram para fazer o salvamento também correram risco, pois a residência está propensa a cair", detalhou o sargento Enos, ressaltando que embora bastante feridos, neto e avô estavam lúcidos e conversavam com os socorristas.

Devido aos estragos causados na explosão, os moradores das duas casas de cima tiveram de deixar as próprias residências e a área foi isolada.

A área onde ocorreu a explosão foi isolada pelos Bombeiros em Cariacica Crédito: Reprodução/TV Gazeta