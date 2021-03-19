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Imóvel ficou destruído

Explosão após vazamento de gás em casa deixa feridos em Cariacica

O acidente ocorreu em Porto Novo, por volta das 6h desta sexta-feira (19), quando um dos moradores acendeu o fogão sem notar o vazamento. Avô e neto se feriram com gravidade e tiveram cerca de 80% do corpo queimados

Publicado em 19 de Março de 2021 às 09:08

Publicado em 

19 mar 2021 às 09:08
Cariacia
A explosão ocorreu na cozinha da casa e destruiu praticamente todo o imóvel Crédito: Reprodução/Tv Gazeta
Um vazamento de gás de cozinha provocou uma explosão dentro de uma casa no bairro Porto Novo, em Cariacica, na Grande Vitória, por volta das 6h da manhã desta sexta-feira (19) e deixou duas pessoas gravemente feridas. A vítimas, de acordo com vizinhos próximos do imóvel, são um jovem de cerca de 20 anos e o avô dele, na faixa dos 70 anos.

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Com a força da explosão, a residência ficou completamente destruída e houve um princípio de incêndio no local. Além disso, vidros de janelas de outras casas, inclusive dos dois imóveis construídos em cima, também estilhaçaram com o deslocamento de ar. Em uma casa ao lado, o portão de metal foi retirado do trilho devido ao acidente.
Cariacica
Janelas de casa a mais de 20 metros estilhaçaram com a força da explosão e o deslocamento de ar Crédito: Reprodução/TV Gazeta

VAZAMENTO

Pouco depois da explosão, os Bombeiros chegaram ao local e informaram que a casa está completamente condenada. O sargento Enos, que comandou o atendimento, explicou o que provocou o incidente.
"O normal é a pessoa sentir o cheiro característico do gás. Provavelmente ao acordar, a pessoa não teve esta percepção de que ocorria o vazamento e ao acender o fogo no fogão, houve a explosão", disse.
Ainda de acordo com o militar, as pessoas feridas foram inicialmente socorridas e retiradas de casa pelos próprios vizinhos até que os bombeiros chegassem. Eles apresentavam queimaduras graves por praticamente todo o corpo e na sequência os feridos foram atendidos em uma viatura de resgate dos Bombeiros, que foi deslocada até o local com a unidade de combate a incêndio.
"Eles tiveram cerca de 80% do corpo queimado e foi uma situação muito complicada porque até mesmo as pessoas que entraram para fazer o salvamento também correram risco, pois a residência está propensa a cair", detalhou o sargento Enos, ressaltando que embora bastante feridos, neto e avô estavam lúcidos e conversavam com os socorristas.
Devido aos estragos causados na explosão, os moradores das duas casas de cima tiveram de deixar as próprias residências e a área foi isolada.
Cariacica
A área onde ocorreu a explosão foi isolada pelos Bombeiros em Cariacica Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Com informações de Daniela Carla, da TV Gazeta

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