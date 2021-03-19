Jovem é arremessado para fora de casa durante explosão de gás em Cariacica

O gás vazou da botija (posta na calçada) durante a noite e explodiu no momento em que o fogo foi aceso no fogão nesta manhã Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Vizinhos socorreram de imediato avô e neto, que tiveram cerca de 80% do corpo queimado. Na sequência, com a chegada do socorro, os dois foram encaminhados em estado grave para o hospital.

Além dos feridos, o imóvel onde ocorreu o vazamento seguido de uma forte explosão ficou completamente destruído, sendo condenado pelos Bombeiros. Moradores que residem nas duas casas de cima tiveram de deixá-las às pressas, pois existe o risco de desabamento.

Bombeiros isolaram toda a área próxima da residência onde ocorreu a explosão no bairro Porto Novo, em Cariacica Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Por ser em um local de muitas residências próximas, as construções ao fundo e laterais também foram bastante danificadas. Paredes foram avariadas, portas arrancadas, móveis ficaram revirados e janelas de casa a mais de 20 metros estilhaçaram devido ao deslocamento de ar. São cerca de dez casas afetadas com a explosão.

De acordo com os Bombeiros, Walison acendeu o fogo do fogão para fazer um café e não notou que o gás estava vazando na cozinha. Ao acionar o fogo, houve a explosão, que o lançou para fora de casa.

NO SUSTO

Devido ao horário, muitas pessoas ainda dormiam e foram acordadas com o estrondo. Uma delas foi o morador identificado como Gledson, que mora em cima do imóvel que explodiu.

"O susto em si não nem tanto pelo barulho. Eu não cheguei a ouvir porque estava bem sonolento, mas quando acordei ouvi muitos gritos por socorro e pedidos para que a gente saísse de casa. O menino (o jovem de 21 anos), estava gritando e com muita dor. Acabei saindo da casa, vi eles no chão e fiquei agoniado com a situação deles", explicou o morador.

Janelas de casa a mais de 20 metros estilhaçaram com a força da explosão e o deslocamento de ar Crédito: Reprodução/TV Gazeta