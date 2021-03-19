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Gravemente ferido

Jovem é arremessado para fora de casa durante explosão de gás em Cariacica

O rapaz de 21 anos e o avô dele ficaram gravemente feridos e tiveram cerca de 80% do corpo queimado. Bombeiros que atenderam a ocorrência na manhã desta sexta-feira (19) informaram que o jovem foi lançado para a parte externa da residência

Publicado em 19 de Março de 2021 às 10:04

Murilo Cuzzuol

Murilo Cuzzuol

Publicado em 

19 mar 2021 às 10:04
Cariacica
O gás vazou da botija (posta na calçada) durante a noite e explodiu no momento em que o fogo foi aceso no fogão nesta manhã Crédito: Reprodução/TV Gazeta
A força da explosão devido a um vazamento de gás na manhã desta sexta-feira (19), no bairro Porto Novo, em Cariacica, foi tão grande que arremessou um jovem, identificado como Walison James de Jesus, de 21 anos, morador do local, para fora do imóvel. A informação foi repassada pelos Bombeiros que atenderam a ocorrência registrada por volta das 6h. Já a segunda vítima, Joaquim de Souza, com cerca de 70 anos e avô do rapaz ferido, foi retirado com muitos ferimentos em meio aos escombros.

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Vizinhos socorreram de imediato avô e neto, que tiveram cerca de 80% do corpo queimado. Na sequência, com a chegada do socorro, os dois foram encaminhados em estado grave para o hospital.  
Além dos feridos, o imóvel onde ocorreu o vazamento seguido de uma forte explosão ficou completamente destruído, sendo condenado pelos Bombeiros. Moradores que residem nas duas casas de cima tiveram de deixá-las às pressas, pois existe o risco de desabamento.
Cariacica
Bombeiros isolaram toda a área próxima da residência onde ocorreu a explosão no bairro Porto Novo, em Cariacica Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Por ser em um local de muitas residências próximas, as construções ao fundo e laterais também foram bastante danificadas. Paredes foram avariadas, portas arrancadas, móveis ficaram revirados e janelas de casa a mais de 20 metros estilhaçaram devido ao deslocamento de ar. São cerca de dez casas afetadas com a explosão.
De acordo com os Bombeiros, Walison acendeu o fogo do fogão para fazer um café e não notou que o gás estava vazando na cozinha. Ao acionar o fogo, houve a explosão, que o lançou para fora de casa.

NO SUSTO

Devido ao horário, muitas pessoas ainda dormiam e foram acordadas com o estrondo. Uma delas foi o morador identificado como Gledson, que mora em cima do imóvel que explodiu.
"O susto em si não nem tanto pelo barulho. Eu não cheguei a ouvir porque estava bem sonolento, mas quando acordei ouvi muitos gritos por socorro e pedidos para que a gente saísse de casa. O menino (o jovem de 21 anos), estava gritando e com muita dor. Acabei saindo da casa, vi eles no chão e fiquei agoniado com a situação deles", explicou o morador.
Cariacica
Janelas de casa a mais de 20 metros estilhaçaram com a força da explosão e o deslocamento de ar Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Com informações de Daniela Carla, da TV Gazeta

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