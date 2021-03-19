Jovem é arremessado para fora de casa durante explosão de gás em Cariacica

A força da explosão devido a um vazamento de gás na manhã desta sexta-feira (19), no bairro Porto Novo, em Cariacica, foi tão grande que arremessou um jovem, identificado como Walison James de Jesus, de 21 anos, morador do local, para fora do imóvel. A informação foi repassada pelos Bombeiros que atenderam a ocorrência registrada por volta das 6h. Já a segunda vítima, Joaquim de Souza, com cerca de 70 anos e avô do rapaz ferido, foi retirado com muitos ferimentos em meio aos escombros.
Vizinhos socorreram de imediato avô e neto, que tiveram cerca de 80% do corpo queimado. Na sequência, com a chegada do socorro, os dois foram encaminhados em estado grave para o hospital.
Além dos feridos, o imóvel onde ocorreu o vazamento seguido de uma forte explosão ficou completamente destruído, sendo condenado pelos Bombeiros. Moradores que residem nas duas casas de cima tiveram de deixá-las às pressas, pois existe o risco de desabamento.
Por ser em um local de muitas residências próximas, as construções ao fundo e laterais também foram bastante danificadas. Paredes foram avariadas, portas arrancadas, móveis ficaram revirados e janelas de casa a mais de 20 metros estilhaçaram devido ao deslocamento de ar. São cerca de dez casas afetadas com a explosão.
De acordo com os Bombeiros, Walison acendeu o fogo do fogão para fazer um café e não notou que o gás estava vazando na cozinha. Ao acionar o fogo, houve a explosão, que o lançou para fora de casa.
NO SUSTO
Devido ao horário, muitas pessoas ainda dormiam e foram acordadas com o estrondo. Uma delas foi o morador identificado como Gledson, que mora em cima do imóvel que explodiu.
"O susto em si não nem tanto pelo barulho. Eu não cheguei a ouvir porque estava bem sonolento, mas quando acordei ouvi muitos gritos por socorro e pedidos para que a gente saísse de casa. O menino (o jovem de 21 anos), estava gritando e com muita dor. Acabei saindo da casa, vi eles no chão e fiquei agoniado com a situação deles", explicou o morador.
Com informações de Daniela Carla, da TV Gazeta