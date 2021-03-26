Acusada de ajudar "Viúva Negra" a matar o marido é presa em operação no ES

Uma mulher acusada de ajudar a irmã a matar o marido foi presa durante a Operação Sentinela, da Polícia Militar. O homicídio ocorreu há cerca de 20 anos, em Domingos Martins, na Região Serrana do Espírito Santo. A irmã da mulher já está recolhida no sistema prisional capixaba e é conhecida como “Viúva Negra”.
Os militares conseguiram localizar a mulher depois que ela se candidatou ao cargo de vereadora no município de Acorizal, no Mato Grosso.
OPERAÇAO SENTINELA
Além dessa mulher, outras 149 pessoas foram presas pela Operação Sentinela, realizada durante este mês. Ao todo, foram 150 pessoas presas, sendo 11 homicidas, mais de 70 mandados de busca e apreensão cumpridos, e cerca de 1.300 unidades de entorpecentes apreendidas.
O resultado final da Operação Sentinela será divulgado em uma coletiva de imprensa marcada para às 15 horas desta sexta-feira (26).