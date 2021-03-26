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Crime há cerca de 20 anos

Acusada de ajudar "Viúva Negra" a matar o marido é presa em operação no ES

Mulher presa durante a Operação Sentinela, realizada durante este mês, ajudou a irmã, que já está recolhida no sistema prisional capixaba. Ao todo, foram 150 pessoas presas, sendo 11 homicidas, e mais de 70 mandados de busca e apreensão cumpridos

Publicado em 26 de Março de 2021 às 12:09

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 mar 2021 às 12:09
Viatura da Polícia Militar
Operação da PM prendeu 150 pessoas em um mês Crédito: Carlos Alberto Silva
Uma mulher acusada de ajudar a irmã a matar o marido foi presa durante a Operação Sentinela, da Polícia Militar. O homicídio ocorreu há cerca de 20 anos, em Domingos Martins, na Região Serrana do Espírito Santo. A irmã da mulher já está recolhida no sistema prisional capixaba e é conhecida como “Viúva Negra”. 
Os militares conseguiram localizar a mulher depois que ela se candidatou ao cargo de vereadora no município de Acorizal, no Mato Grosso. 

OPERAÇAO SENTINELA

Além dessa mulher, outras 149 pessoas foram presas pela Operação Sentinela, realizada durante este mês. Ao todo, foram 150 pessoas presas, sendo 11 homicidas, mais de 70 mandados de busca e apreensão cumpridos, e cerca de 1.300 unidades de entorpecentes apreendidas.
O resultado final da Operação Sentinela será divulgado em uma coletiva de imprensa marcada para às 15 horas desta sexta-feira (26).

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