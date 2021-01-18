Suspeito de chefiar tráfico é preso e 4 armas são apreendidas na Serra

A polícia apreendeu armas e munições em uma ação no bairro Planalto Serrano, na Serra, na madrugada desta segunda-feira Crédito: Divulgação/Polícia Militar

suspeito de chefiar o tráfico de drogas em Planalto Serrano, naoutros três suspeitos foram detidos e quatro armas de fogo foram apreendidas. Um homem de 27 anos,, na Serra , foi preso no mesmo bairro pela Polícia Militar , na madrugada desta segunda-feira (18). Além dele,

Os militares foram acionados para verificar uma denúncia de que haviam quatro indivíduos armados em cima da laje de uma casa abandonada, próximo à praça do bairro. Quando os militares chegaram ao local, foi possível visualizar os indivíduos que, ao verem a guarnição, atiraram contra os militares que precisaram se abrigar. No local, já foi localizada uma espingarda calibre 12.

A equipe pediu apoio e aguardou a chegada das outras viaturas. Nesse momento, outros indivíduos começaram a efetuar disparos na rua de trás com o intuito de fazer com que os militares se deslocassem.

Quando o apoio chegou, foram montadas duas patrulhas e realizado um cerco no quarteirão. As guarnições retornaram à laje e, com o auxílio de uma lanterna, foi possível observar quatro indivíduos tentando se esconder na parte externa da casa, embaixo de uma escada.