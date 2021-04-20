Quatro cidades no ES registram chuva de granizo e árvores caídas

Defesa Civil de Nova Venécia alerta para obstrução na via após forte chuva Crédito: Divulgação | Defesa Civil de Nova Venécia

Ao todo, quatro municípios capixabas registraram chuva de granizo nesta segunda-feira (19). Além de Castelo, Muniz Freire e Venda Nova do Imigrante , mais granizo foi visto em Nova Venécia, município ao Noroeste do Estado. De acordo com a Defesa Civil da cidade, duas árvores caíram na rodovia ES 220, que liga ao município de Vila Pavão e a via precisou ser desobstruída com apoio do Corpo de Bombeiros.

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Segundo o coordenador da Defesa Civil de Nova Venécia, Everton Leonardo Menezes, a tempestade ocorreu em um intervalo curto de tempo. "Ainda não temos informação de danos em propriedade rural ou outros locais, porque não teve acionamento para a Defesa Civil. A chuva foi registrada na região próxima a Córrego da Volta, nas proximidades da empresa Louis Dreyfus Commodities", descreveu.

Chuva de granizo é registrada em Nova Venécia Crédito: Divulgação | Defesa Civil de Nova Venécia

Os outros três municípios que registraram chuva de granizo nesta tarde (19) são da região Serrana do Espírito Santo. Em Muniz Freire, uma ventania com granizo fez com que motoristas se abrigassem em um posto de combustíveis. Também houve registro de queda de árvores em rodovias.

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Segundo a prefeitura de Muniz Freire, choveu forte no início da noite por cerca de 30 minutos. Por conta do vento forte, galhos de árvores caíram sobre a ES 181, que liga o distrito de Piaçú até a sede do município. A informação na noite desta segunda-feira é de que a Defesa Civil percorre a cidade e está na rodovia para limpeza da pista.

Já em Alto Caxixe, localidade de Venda Nova do Imigrante, a moradora Genecilda Bellon registrou um arco-íris em meio à chuva de granizo que ainda caía em seu quintal durante a tarde.