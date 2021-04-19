Vídeo: motoristas se protegem de tempestade de granizo no ES

Assim como em Castelo, Muniz Freire e Venda Nova do Imigrante, na Região Serrana do Espírito Santo, também registraram chuva de granizo durante a tarde desta segunda-feira (19). Em Muniz Freire, uma ventania com granizo fez com que motoristas se abrigassem em um posto de combustíveis. Houve registro de queda de árvores em rodovias.
Segundo a prefeitura de Muniz Freire, choveu forte no início da noite por cerca de 30 minutos. Por conta do vento forte, galhos de árvores caíram sobre a ES 181, que liga o distrito de Piaçú até a sede do município. A informação na noite desta segunda-feira é de que a Defesa Civil percorre a cidade e está na rodovia para limpeza da pista.
Já em Alto Caxixe, localidade de Venda Nova do Imigrante, a moradora Genecilda Bellon registrou um arco íris em meio à chuva de granizo que ainda caía em seu quintal durante a tarde.
A chuva e o vento por lá também prejudicaram o trânsito. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), às 18h50, nos quilômetros 107 e 108 da BR 262, árvores caíram na pista e interditaram parcialmente a rodovia. O Corpo de Bombeiros foi acionado para a limpeza da via.