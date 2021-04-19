Vídeo: motoristas se protegem de tempestade de granizo no ES

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Segundo a prefeitura de Muniz Freire, choveu forte no início da noite por cerca de 30 minutos. Por conta do vento forte, galhos de árvores caíram sobre a ES 181, que liga o distrito de Piaçú até a sede do município. A informação na noite desta segunda-feira é de que a Defesa Civil percorre a cidade e está na rodovia para limpeza da pista.