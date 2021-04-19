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Chuva no ES

Vídeo: motoristas se protegem de tempestade de granizo no ES

Chuva em Muniz Freire fez com que motoristas se abrigassem em um posto de combustíveis. Já em Venda Nova do Imigrante, ventania derrubou árvores na BR 262

Publicado em 19 de Abril de 2021 às 20:47

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

19 abr 2021 às 20:47
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Chuva de granizo em Muniz Freire Crédito: Leitor| A Gazeta
Assim como em Castelo, Muniz Freire e Venda Nova do Imigrante, na Região Serrana do Espírito Santo, também registraram chuva de granizo durante a tarde desta segunda-feira (19). Em Muniz Freire, uma ventania com granizo fez com que motoristas se abrigassem em um posto de combustíveis. Houve registro de queda de árvores em rodovias. 
Segundo a prefeitura de Muniz Freire, choveu forte no início da noite por cerca de 30 minutos. Por conta do vento forte, galhos de árvores caíram sobre a ES 181, que liga o distrito de Piaçú até a sede do município. A informação na noite desta segunda-feira é de que a Defesa Civil percorre a cidade e está na rodovia para limpeza da pista.
Já em Alto Caxixe, localidade de Venda Nova do Imigrante, a moradora Genecilda Bellon registrou um arco íris em meio à chuva de granizo que ainda caía em seu quintal durante a tarde.
A chuva e o vento por lá também prejudicaram o trânsito. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), às 18h50, nos quilômetros 107 e 108 da BR 262, árvores caíram na pista e interditaram parcialmente a rodovia. O Corpo de Bombeiros foi acionado para a limpeza da via.

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