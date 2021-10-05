Quem lava dinheiro para organizações criminosas ajuda a financiar a violência

Não é uma tarefa simples, e os casos investigados no Espírito Santo mostram que há muitos oportunistas, que se aproveitam dessa abertura comercial do Estado com o mundo para lucrarem com o dinheiro sujo de empresas de todo o país. Enviar recursos obtidos de forma irregular para o exterior dificulta o rastreamento desses valores e, consequentemente, a identificação dos donos do dinheiro.

As empresas capixabas que se prestam a esse tipo de serviço ilegal estão na contramão da prosperidade que a ampliação do comércio exterior no Estado pode proporcionar em ganhos econômicos e sociais. São negócios escusos que contribuem para a sonegação de impostos, com prejuízos à prestação de serviços e à qualidade de vida do cidadão, além de estimularem o crime organizado, que depende de recursos financeiros ilegais para se manter ativo e com poder de influência. No fim das contas, a indústria da lavagem de dinheiro pode não ser um crime tão estarrecedor quanto um homicídio, mas quem a pratica não deixa de ter sangue nas mãos.