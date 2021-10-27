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Tragédia no ES

Adolescente é suspeito de matar crianças em São Gabriel da Palha

Segundo informações apuradas pela reportagem, o adolescente era irmão de criação da menina de 11 anos e primo do menino de 6 anos

Publicado em 27 de Outubro de 2021 às 18:29

Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

27 out 2021 às 18:29
Delegacia São Gabriel da Palha
Delegacia de São Gabriel da Palha, onde caso é investigado Crédito: Divulgação | Polícia Civil
Um adolescente de 16 anos foi apreendido suspeito de ter matado a facadas duas crianças, de 6 e 11 anos, dentro de uma casa em São Gabriel da Palha, na região Noroeste do Espírito Santo, na tarde desta quarta-feira (27). Segundo o delegado da cidade, Rafael Caliman, o adolescente era irmão de criação da menina de 11 anos e primo do menino de 6 anos.

CONFISSÃO

Segundo o delegado, em entrevista à repórter Gabriela Fardin, da TV Gazeta Noroeste, o adolescente confessou o crime e alegou ter matado as crianças por causa de "traumas de infância", mas não detalhou quais. Ainda de acordo com Caliman, o suspeito afirmou ter usado drogas pela manhã, horas antes do crime. 
"O jovem contou que estava na residência sozinho com as crianças. A irmã dele o primo dela estavam brincando quando ele realizou o ato. Indagamos por que ele escolheu as duas crianças, que são totalmente inocentes, mas não foi muito claro. A versão infelizmente não convenceu a polícia, estava cheia de contradições. Vamos ouvir familiares nos próximos dias para saber como era a relação dele com as crianças", pontuou o titular da Delegacia de Polícia de São Gabriel da Palha.

AUTUAÇÃO

Após prestar depoimento à polícia, o suspeito foi autuado por ato infracional análogo a duplo homicídio e encaminhado ao Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (Iases) de Linhares, localizado na região Norte do Estado.

DUAS FACAS APREENDIDAS

Facas apreendidas pela polícia após assassinato de crianças em São Gabriel da Palha
Facas apreendidas pela polícia em São Gabriel da Palha Crédito: Polícia Civil
Segundo o delegado, no local foram apreendidas duas facas, sendo que uma delas foi usada pelo suspeito para golpear as crianças.  "Foram várias facadas nas duas crianças. Indagamos ele sobre a segunda faca, e ele disse que usaria para tentar matar o pai do menino. Isso também não ficou muito claro, esperamos apurar nos próximos dias, ao longo das investigações", esclareceu.

Por que os nomes não foram divulgados?

Tanto os nomes das vítimas quanto o do suspeito não foram divulgados para preservar a identidade do adolescente, em cumprimento ao que é determinado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). Você pode acessar o estatuto na íntegra clicando aqui.

COMOÇÃO NA CIDADE

As duas crianças (um menino e uma menina) chegaram a ser socorridas com vida e encaminhadas ao hospital da cidade, onde houve grande aglomeração de populares. Veja vídeo:
Um  outro vídeo que circula nas redes sociais mostra que a rua da delegacia, onde o suspeito prestou depoimento, foi interditada por viaturas policiais para evitar aglomeração de populares no local.

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