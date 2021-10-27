Adolescente é suspeito de matar crianças em São Gabriel da Palha

Um adolescente de 16 anos foi apreendido suspeito de ter matado a facadas duas crianças, de 6 e 11 anos, dentro de uma casa em São Gabriel da Palha
, na região Noroeste do Espírito Santo
, na tarde desta quarta-feira (27). Segundo o delegado da cidade, Rafael Caliman, o adolescente era irmão de criação da menina de 11 anos e primo do menino de 6 anos.
Segundo o delegado, em entrevista à repórter Gabriela Fardin, da TV Gazeta Noroeste, o adolescente confessou o crime e alegou ter matado as crianças por causa de "traumas de infância", mas não detalhou quais. Ainda de acordo com Caliman, o suspeito afirmou ter usado drogas pela manhã, horas antes do crime.
"O jovem contou que estava na residência sozinho com as crianças. A irmã dele o primo dela estavam brincando quando ele realizou o ato. Indagamos por que ele escolheu as duas crianças, que são totalmente inocentes, mas não foi muito claro. A versão infelizmente não convenceu a polícia, estava cheia de contradições. Vamos ouvir familiares nos próximos dias para saber como era a relação dele com as crianças", pontuou o titular da Delegacia de Polícia de São Gabriel da Palha.
Após prestar depoimento à polícia, o suspeito foi autuado por ato infracional análogo a duplo homicídio e encaminhado ao Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (Iases) de Linhares, localizado na região Norte do Estado.
Segundo o delegado, no local foram apreendidas duas facas, sendo que uma delas foi usada pelo suspeito para golpear as crianças. "Foram várias facadas nas duas crianças. Indagamos ele sobre a segunda faca, e ele disse que usaria para tentar matar o pai do menino. Isso também não ficou muito claro, esperamos apurar nos próximos dias, ao longo das investigações", esclareceu.
As duas crianças (um menino e uma menina) chegaram a ser socorridas com vida e encaminhadas ao hospital da cidade, onde houve grande aglomeração de populares. Veja vídeo:
Um outro vídeo que circula nas redes sociais mostra que a rua da delegacia, onde o suspeito prestou depoimento, foi interditada por viaturas policiais para evitar aglomeração de populares no local.