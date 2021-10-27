Vídeo mostra detento fugindo por lagoa após escapar de penitenciária em Linhares

Um detento fugiu da Penitenciária Regional de Linhares a nado por uma lagoa que fica próxima à unidade no bairro Jardim Laguna, em Linhares, Norte do Estado, na tarde desta terça-feira (26). Inspetores penitenciários tentaram impedir a fuga disparando tiros de advertência (veja o vídeo abaixo). A Polícia Militar foi acionada para ajudar a ronda na região, mas o interno não foi localizado.
A Secretaria da Justiça (Sejus), por nota, informou que homem, que cumpria pena em regime semiaberto, realizava atividades internas na unidade prisional, quando conseguiu pular a cerca de alambrados. O preso estava na fase final de cumprimento da pena, com alvará de soltura previsto para fevereiro de 2022.
Inspetores penitenciários, com apoio da Polícia Militar, fizeram ronda na região, mas o interno não foi localizado. Uma sindicância será aberta pela Corregedoria para apurar as circunstâncias da fuga. O fato foi comunicado às autoridades policiais e aos demais órgãos que compõem o sistema de Justiça.