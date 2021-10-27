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A nado

Vídeo mostra detento fugindo por lagoa após escapar de penitenciária em Linhares

Inspetores penitenciários tentaram impedir a fuga, mas não conseguiram. O detento estava na fase final de cumprimento da pena, com alvará de soltura previsto para fevereiro de 2022
Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

27 out 2021 às 07:41

Publicado em 27 de Outubro de 2021 às 07:41

Detento foge da Penitenciária Regional de Linhares a nado.
Detento foge da Penitenciária Regional de Linhares a nado. Crédito: Leitor | A Gazeta
Um detento fugiu da Penitenciária Regional de Linhares a nado por uma lagoa que fica próxima à unidade no bairro Jardim Laguna, em Linhares, Norte do Estado, na tarde desta terça-feira (26).  Inspetores penitenciários tentaram impedir a fuga disparando tiros de advertência (veja o vídeo abaixo). A Polícia Militar foi acionada para ajudar a ronda na região, mas o interno não foi localizado.
Secretaria da Justiça (Sejus), por nota, informou que homem, que cumpria pena em regime semiaberto, realizava atividades internas na unidade prisional, quando conseguiu pular a cerca de alambrados. O preso estava na fase final de cumprimento da pena, com alvará de soltura previsto para fevereiro de 2022.
 Inspetores penitenciários, com apoio da Polícia Militar, fizeram ronda na região, mas o interno não foi localizado. Uma sindicância será aberta pela Corregedoria para apurar as circunstâncias da fuga. O fato foi comunicado às autoridades policiais e aos demais órgãos que compõem o sistema de Justiça.

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