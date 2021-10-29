Polícia procura suspeito de atropelar e matar a ex-esposa em Guaçuí

Suspeito de atropelar e matar mulher em Guaçuí ainda não foi localizado Crédito: Arquivo pessoal

Polícia Civil informou, na manhã desta sexta-feira (29), que diligências estão em andamento e o caso segue sob investigação na Delegacia de Polícia de Guaçuí, mas, até o momento, o suspeito não foi localizado.

O tenente da Polícia Militar Urubatan Rabello explicou que o homem conseguiu fugir em direção ao mato e, como já era noite, não conseguiram localizá-lo. O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.

SEPARAÇÃO ERA RECENTE

Segundo a Polícia Militar, o casal morava no município de Varre-Sai, no estado do Rio de Janeiro, e estava separado há uma semana. A briga teria começado depois que a vítima foi em casa, nesta quinta-feira (29). “No fim de semana eles brigaram e ela saiu de casa. Ontem ela retornou, provavelmente, para pegar alguma coisa, foi quando começaram a brigar”, disse o tenente Urubatan Rabello.

Na intenção de escapar do ex-marido, Carla fugiu para a estrada onde conseguiu subir na carroceria de um veículo. O motorista do veículo contou aos policiais que parou em frente ao quartel do Corpo de Bombeiros para que ela pudesse pedir ajuda, mas quando ela tentou descer do carro, foi atropelada (veja vídeo abaixo).

Your browser does not support the video tag.

HISTÓRICO DE BRIGA