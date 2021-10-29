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Fugiu a pé

Polícia procura suspeito de atropelar e matar a ex-esposa em Guaçuí

Segundo a polícia, homem  já tem histórico de briga. Ele é morador do município de Varre-Sai, no Rio de Janeiro

Publicado em 29 de Outubro de 2021 às 12:55

Bruna Hemerly

Bruna Hemerly

Publicado em 

29 out 2021 às 12:55
O homem que dirigia o carro que perseguiu e atropelou uma mulher nesta quinta-feira (28) ainda não foi localizado. Ele é morador do município de Varre-Sai, no Rio de Janeiro
Suspeito de atropelar e matar mulher em Guaçuí ainda não foi localizado Crédito: Arquivo pessoal
O homem que atropelou e matou a ex-esposa na tarde desta quinta-feira (28), em Guaçuí, no Sul do Espírito Santo, ainda não foi localizado pela polícia. O suspeito, que não teve o nome divulgado, fugiu a pé depois de perseguir e jogar o carro em cima da vítima, Carla Valadares da Silva Souza, que morreu logo após ser socorrida. 
Polícia Civil informou, na manhã desta sexta-feira (29), que diligências estão em andamento e o caso segue sob investigação na Delegacia de Polícia de Guaçuí, mas, até o momento, o suspeito não foi localizado.
O tenente da Polícia Militar Urubatan Rabello explicou que o homem conseguiu fugir em direção ao mato e, como já era noite, não conseguiram localizá-lo. O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.

SEPARAÇÃO ERA RECENTE

Segundo a Polícia Militar, o casal morava no município de Varre-Sai, no estado do Rio de Janeiro, e estava separado há uma semana. A briga teria começado depois que a vítima foi em casa, nesta quinta-feira (29). “No fim de semana eles brigaram e ela saiu de casa. Ontem ela retornou, provavelmente, para pegar alguma coisa, foi quando começaram a brigar”, disse o tenente Urubatan Rabello.
Na intenção de escapar do ex-marido, Carla fugiu para a estrada onde conseguiu subir na carroceria de um veículo. O motorista do veículo contou aos policiais que parou em frente ao quartel do Corpo de Bombeiros para que ela pudesse pedir ajuda, mas quando ela tentou descer do carro, foi atropelada (veja vídeo abaixo).

HISTÓRICO DE BRIGA

A polícia do Espírito Santo está em contato com os policiais do Rio de Janeiro. “Ontem mesmo eu fui até a região onde ele mora e o policial de lá disse que ele já tem histórico de briga”, informou o tenente. A localidade onde fica a residência do casal é a aproximadamente quilômetros de Guaçuí.

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