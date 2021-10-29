Bombas na Grande Vitória exigem ação antes que detonem crise de segurança

Esquadrão antibomba da Polícia Militar é acionado para detonar granada artesanal no bairro Andorinhas, em Vitória. No interior do artefato haviam pregos e outros objetos perfurantes Crédito: Fernando Madeira

De acordo com a Polícia Militar, esse tipo de ocorrência tem crescido nos últimos três anos, mas está patente para a população que o uso de granadas caseiras escalou nos últimos meses. Felizmente, até o momento não houve nenhuma tragédia, mas foi por pouco. No episódio registrado na Praia do Suá , em 16 de outubro, um homem chegou a pegar o artefato nas mãos, antes que a polícia aparecesse para desarmá-lo.

O principal efeito almejado por quem deixa esses explosivos nas ruas, no entanto, tem sido alcançado: o medo. São usados na luta entre facções rivais e servem tanto para atacar adversários na disputa por territórios quanto para demonstrar poder. Nas comunidades conflagradas pelo tráfico, isso é óbvio. Mas o temor espraia-se até mesmo por bairros mais pacatos, como Bento Ferreira, em que um objeto suspeito encontrado na rua mobilizou o Esquadrão Antibomba da Polícia Militar, acionado por moradores. No fim, não era nada, mas o estrago está feito.

Além do clima de medo, esses episódios têm sido pródigos em transtornos, com o necessário fechamento de ruas, de comércios e até de escolas, como foi o caso da EMEF Izaura Marques da Silva , tão maltratada pelas ações do tráfico. Neste ano, o colégio teve que ser fechado algumas vezes por conta de tiroteios. Um deles chegou a deixar marcas de disparos na parede da instituição de ensino.

A escalada de ocorrências é um sinal vermelho. Por enquanto, não houve nenhuma tragédia, reforce-se, mas muito em decorrência da própria inépcia dos traficantes, que felizmente não dominam conhecimentos técnicos. De acordo com o secretário de Segurança Pública, Alexandre Ramalho, as bombas encontradas não detonaram por desconhecimento dos bandidos. “Às vezes não sabem nem qual é o mecanismo de acionamento deles”, afirmou.

Mesmo grosseiros e improvisados, esses artefatos têm poder letal. Recheados de pregos, metais e pólvora, podem ceifar vidas inocentes. A Polícia Militar já se antecipou à nova moda dos criminosos e começou a se preparar em 2017, ao perceber que o uso crescia no Rio de Janeiro e poderia ser copiado em território capixaba. Setores de inteligência das polícias devem dar sequência ao bom trabalho e frustrar a iniciativa.