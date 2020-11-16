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Eleições 2020: conheça os vereadores eleitos em Cachoeiro de Itapemirim

Câmara de Vereadores da cidade terá novos nomes em 2021
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 nov 2020 às 02:15

Publicado em 16 de Novembro de 2020 às 02:15

Vista áerea de Cachoeiro de Itapemirim
Conheça os vereadores eleitos em Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Divulgação
A Câmara de Vereadores de Cachoeiro de Itapemirim conheceu neste domingo (15) seus novos representantes. Confira na lista abaixo a relação de nome, partido e número de votos de cada candidato eleito no município. Os dados são da Justiça Eleitoral.
  • Juninho Corrêa (PL) - 2.519 votos
  • Allan Ferreira (Pode) - 2.096
  • Léo Camargo (PL) - 2.079
  • Silvinho Coelho (Republicanos) - 1.807 votos
  • Ely Escarpini (PV) - 1.431 votos
  • Ary Corrêa (Patriota) - 1.347 votos
  • Alexandre de Itaóca (PSB) - 1.345 votos
  • Bras é Bom (PV) - 1.317 votos
  • Léo Cabeça (PDT) - 1.208 votos
  • Paulinho Careca (PSB) - 1.194 votos
  • Maitan (DEM) - 1.147 votos
  • Paulo Grola (PSB) - 1.108
  • Arildo Boleba (PDT) - 1.016 votos
  • Sandro Irmão (PSD) - 1.001 votos
  • Mestre Gelinho (PSDB) - 973 votos
  • Pastor Delandi (Pode) - 893 votos
  • Professor Diogo Lube (PP) - 795 votos
  • Vandinho da Padaria (PSDB) - 793 votos
  • Marcelinho Fávero (PL) - 659 votos

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