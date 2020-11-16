Eleições 2020: conheça os vereadores eleitos em Cachoeiro de Itapemirim

A Câmara de Vereadores de Cachoeiro de Itapemirim conheceu neste domingo (15) seus novos representantes. Confira na lista abaixo a relação de nome, partido e número de votos de cada candidato eleito no município. Os dados são da Justiça Eleitoral.
- Juninho Corrêa (PL) - 2.519 votos
- Allan Ferreira (Pode) - 2.096
- Léo Camargo (PL) - 2.079
- Silvinho Coelho (Republicanos) - 1.807 votos
- Ely Escarpini (PV) - 1.431 votos
- Ary Corrêa (Patriota) - 1.347 votos
- Alexandre de Itaóca (PSB) - 1.345 votos
- Bras é Bom (PV) - 1.317 votos
- Léo Cabeça (PDT) - 1.208 votos
- Paulinho Careca (PSB) - 1.194 votos
- Maitan (DEM) - 1.147 votos
- Paulo Grola (PSB) - 1.108
- Arildo Boleba (PDT) - 1.016 votos
- Sandro Irmão (PSD) - 1.001 votos
- Mestre Gelinho (PSDB) - 973 votos
- Pastor Delandi (Pode) - 893 votos
- Professor Diogo Lube (PP) - 795 votos
- Vandinho da Padaria (PSDB) - 793 votos
- Marcelinho Fávero (PL) - 659 votos