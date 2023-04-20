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Fim

Luciana Gimenez anuncia término com Renato Breia: 'respeitem nossa privacidade'

Luciana Gimenez anuncia término com Renato Breia: 'respeitem nossa privacidade'
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 20 de Abril de 2023 às 08:56

Luciana Gimenez anuncia término com Renato Breia: 'respeitem nossa privacidade'
Luciana Gimenez anuncia término com Renato Breia: 'respeitem nossa privacidade' Crédito: Instagram/@renatobreia
Luciana Gimenez revelou nesta terça-feira, 18, que seu relacionamento com o economista Renato Breia chegou ao fim. A apresentadora fez o anúncio nas redes sociais.
Eles namoravam desde outubro de 2021. No Instagram, ela respondeu perguntas dos seguidores e, quando foi questionada sobre seu status de relacionamento, comentou: "Eu e Renato terminamos, mas continuamos amigos. Nossas famílias se adoram. Por favor, respeitem nosso momento de privacidade. Com amor, Lu", publicou.
A comunicadora é mãe de dois filhos: Lucas, do relacionamento com Mick Jagger, do Rolling Stones; e Lorenzo, com Marcelo de Carvalho, dono da Rede TV!.

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