Michelle Yeoh, de 'Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo', vai estrelar 'Star Trek'

Michelle Yeoh para o 41º Hong Kong Film Awards, em Hong Kong, na China Crédito: Reuters/Folhapress

A Paramount+ confirmou que Star Trek: Section 31 será estrelado por Michelle Yeoh. A informação foi divulgada pelo site Deadline.

A protagonista de Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo vai reprisar o papel da Imperatriz Philippa Georgiou, da série Star Trek: Discovery (2017-2020).

No filme, que ainda não teve data de estreia definida, Georgiou vai "se juntar a uma divisão secreta da Frota Estelar encarregada de proteger a Federação Unida dos Planetas e enfrenta os pecados de seu passado".