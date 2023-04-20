Michelle Yeoh, de 'Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo', vai estrelar 'Star Trek'

A Paramount+ confirmou que Star Trek: Section 31 será estrelado por Michelle Yeoh. A informação foi divulgada pelo site Deadline.
A protagonista de Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo vai reprisar o papel da Imperatriz Philippa Georgiou, da série Star Trek: Discovery (2017-2020).
No filme, que ainda não teve data de estreia definida, Georgiou vai "se juntar a uma divisão secreta da Frota Estelar encarregada de proteger a Federação Unida dos Planetas e enfrenta os pecados de seu passado".
"Estou muito encantada de retornar para minha família 'Star Trek' e para o papel que amei por tanto tempo. 'Section 31' tem estado próxima do meu coração desde que comecei a jornada de interpretar Philippa, quando essa nova era de outro de 'Star Trek' foi lançada. Vê-la finalmente conseguir seu momento é um sonho realizado", disse a atriz.