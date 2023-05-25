The Town: parceria com banco permite correntistas comprarem ingressos de dias esgotados

Marcado para os dias 2, 3, 7, 9 e 10 de setembro, o The Town promete entregar grandes shows, no melhor estilo Rock in Rio, só que em São Paulo. Serão mais de 235 horas de música, com a presença de artistas internacionais e nacionais, como Maroon 5, Foo Fighters, Bruno Mars, Ludmilla, Iza, Afrocidade, Caio Luccas, Grag Queen, Mc Don Juan, Mc Dricka, Teto, Tasha & Tracie, Urias, Ne-Yo, Alok, Garage, Wet Lag, Luísa Sonza e Maria Rita. Porém, vale ficar ligado já que restam poucas entradas disponíveis para compra.
Com três dos cinco dias de festival já esgotados, público ainda pode adquirir ingressos para datas em que Post Malone e Maroon 5 são headliners do Skyline. As entradas custam R$ 815 (inteira) por dia de evento e podem ser adquiridas no site do The Town. O pagamento pode ser feito apenas por cartão de crédito, sendo o valor parcelado em até 6 (seis) vezes sem juros. Já os clientes que efetuarem o pagamento com cartões de crédito Itaú, Credicard ou Iti podem parcelar a compra em até 8 (oito) vezes sem juros.
Por falar no banco, uma parceria do festival com o patrocinador permite a compra de ingressos de alguns dias que estão esgotados. As entradas estão disponíveis no marketplace da instituição (Itaú Shop) e a compra neste espaço garante um parcelamento maior, em até 10 vezes sem juros e com cashback de 5%, por tempo limitado.
Segundo comunicado, "os clientes Itaú Unibanco terão a oportunidade de adquirir entradas vips e de gramado para os dias 2, 7, 9 e 10 do festival. No dia 3, apenas os ingressos vips estão disponíveis, uma vez que as entradas para o gramado já estão esgotadas".
Os shows acontecerão em seis palcos distribuídos em nove espaços, com uma cenografia inspirada na cultura urbana, arquitetura e efervescência artística característica de São Paulo. O festival será realizado a cada dois anos na capital paulista, alternando-se com o Rock in Rio. A edição de 2025 já está confirmada. Confira abaixo os dias disponíveis para venda.
- 2 de setembro: Post Malone, Demi Lovato, Iggy Azalea, MC Cabelinho, MC Hariel, MC Ryan SP, Racionais MCs & Orquestra Sinfônica de Heliópolis, Criolo & Planet Hemp, Orochi & Azzy, Tasha e Tracie & Karol Conka, Teto, Caio Luccas, Kayblack, Urias, Esperanza Spalding, Hermeto Pascoal, São Paulo Big Band, Alma Thomas, Batekoo Aka Freshprincedabahia X Jujuzl X Kiara X Mirands, Tropkillaz “10 Anos”, Osgemeos, “Uma Experiência”, Deekapz X Vhoor Klean Vs Klap, Forro Red Light e o Baile Encanado (Com Mestre Nico, Ella Voa E Furmiga Dub).
- 3 de setembro: ESGOTADO (mas disponível no Itaú Shop)
- 7 de setembro: Maroon 5, The Chainsmokers, Liam Payne, Ludmilla, Ne-Yo, Masego, Angelique Kidjo, Maria Rita, Marvvilla, Afrocidade, Larissa Luz, Hodari, Stanley Jordan, Ivan Lins, São Paulo Big Band, Paula Lima, Gop Tun vs 28room vs Diogo Strausz Live feat Julia Mestre, Shermanology, Kerri Chandler Live, Natasha Diggs Live Horn, L_cio Plants Live, Afterclapp x Shigara x Xaxim.
- 9 de setembro: ESGOTADO (mas disponível no Itaú Shop)
- 10 de setembro: ESGOTADO (mas disponível no Itaú Shop)
Correção
31/05/2023 - 7:15
A matéria informava que o marketplace do banco oferecia ingressos de meia entrada, quando o mesmo não acontece. O texto foi corrigido