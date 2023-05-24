Fã de Ayrton Senna, Tina Turner fez homenagem especial para piloto em show

Em 1993, a cantora teve o piloto como espectador especial em um show. Ela encerrava sua turnê na Austrália, quando viu Senna na plateia. O piloto havia vencido o GP local, no circuito de Adelaide e estava acompanhada com a então namorada Adriana Galisteu.

A música não foi feita especialmente para Ayrton Senna, mas ficou para sempre ligada ao piloto brasileiro. "Quando cantei pela primeira vez 'Simply The Best', ainda não pensava em Senna, mas pensava numa pessoa obstinada que lutava pela vida, numa pessoa sem erros, perfeita, que não existia. Mas quando pude conhecer Senna pessoalmente, senti na hora que ele personificava Simply The Best. Na segunda vez que o vi, ele estava na plateia VIP de um de meus shows. Não resisti. Quando o vi à minha frente, não tive dúvidas. Chamei-o ao palco para que ele cantasse comigo a 'sua música'. Aquele momento foi mágico, pois eu percebi a sua felicidade", afirmou certa vez a artista em uma entrevista.