Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Diva do rock

Fã de Ayrton Senna, Tina Turner fez homenagem especial para piloto em show

Em 1993, cantora teve o piloto como espectador especial em um show. Ela encerrava sua turnê na Austrália, quando viu Senna na plateia e o chamou para o palco
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 24 de Maio de 2023 às 17:21

A cantora Tina Turner, que morreu nesta quarta-feira (24) aos 83 anos, já fez homenagem especial em show a Ayrton Senna, lendário piloto brasileiro que foi tricampeão de Fórmula 1.
Tina Turner prestou uma homenagem a Ayrton Senna durante um show na Austrália
Tina Turner prestou uma homenagem a Ayrton Senna durante um show na Austrália Crédito: Reprodução/YouTube
Em 1993, a cantora teve o piloto como espectador especial em um show. Ela encerrava sua turnê na Austrália, quando viu Senna na plateia. O piloto havia vencido o GP local, no circuito de Adelaide e estava acompanhada com a então namorada Adriana Galisteu.
Quando viu Senna entre os espectadores, Tina o chamou ao palco e expressou toda sua admiração. Ela cantou a música "The Best" (o melhor) e disse estar emocionada por ser fã dele.
A música não foi feita especialmente para Ayrton Senna, mas ficou para sempre ligada ao piloto brasileiro. "Quando cantei pela primeira vez 'Simply The Best', ainda não pensava em Senna, mas pensava numa pessoa obstinada que lutava pela vida, numa pessoa sem erros, perfeita, que não existia. Mas quando pude conhecer Senna pessoalmente, senti na hora que ele personificava Simply The Best. Na segunda vez que o vi, ele estava na plateia VIP de um de meus shows. Não resisti. Quando o vi à minha frente, não tive dúvidas. Chamei-o ao palco para que ele cantasse comigo a 'sua música'. Aquele momento foi mágico, pois eu percebi a sua felicidade", afirmou certa vez a artista em uma entrevista.  
Veja a apresentação de Tina Turner ao lado de Ayrton Senna:

Veja Também

Famosos lamentam a morte de Tina Turner

Diva do rock n' roll, Tina Turner morre aos 83 anos

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Ayrton Senna Cultura Famosos Música
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Começa o show do Guns N' Roses em Cariacica
Guns N' Roses faz show histórico no ES; veja detalhes
Imagem BBC Brasil
As 10 melhores séries de TV de 2026 até agora, segundo críticos da BBC
Imagem de destaque
Rio Branco cede empate e segue sem vencer na Série D do Brasileirão

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados