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Luto na música

Famosos lamentam a morte de Tina Turner

Cantora deixa uma legião de fãs espalhados por todo mundo e celebridades prestam homenagens nas redes
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 24 de Maio de 2023 às 17:04

O anúncio da morte de Tina Turner, na tarde desta quarta-feira (24) fez com que vários famosos lamentassem o falecimento da cantora norte-americana nas redes sociais. Intérprete de sucessos como "Private Dancer", "Let's Stay Togheter, "We Don't Need Another Hero", entre outros, ela vendeu mais de 100 milhões de discos em seis décadas de carreira.
Tina Turner durante evento da Armani, no Milão Fashion Week, em 2011
Tina Turner durante evento da Armani, no Milão Fashion Week, em 2011 Crédito: Reuters/Folhapress
Apesar de não mais fazer shows e turnês grandes desde 2008, ela ainda cantava em pequenos eventos. A última aparição pública de Tina Turner foi em 2019, na abertura do espetáculo "The Tina Turner Musical", na Broadway, Nova York, Estados Unidos. A morte de Tina aos 83 anos foi confirmada pelo assessor da artista ao site Sky News, mas a causa acabou não sendo revelada.
A atriz Zezé Motta foi uma das primeiras pessoas a prestarem homenagem a cantora. "Nos deixou a Rainha do Rock 'n' Roll. Tina Turner marcou a minha geração e creio que a de muitas pessoas no mundo inteiro. Ela foi puro poder feminino, uma artista com um referencial de superação. Uma mulher e tanto, inspiração de luta e resistência. Grande perda! #riptinaturner #tinaturner", escreveu Motta.
"Das maiores. Pra sempre Tina! Apenas comentar sobre o seu legado parece pequeno demais", lamentou Dan Stulbach. Lucio Mauro Filho também homenageou a cantora com um post. "A Diva Tina Turner acaba de partir para o outro plano, mas seu legado é eterno!! O que ela fez pelo mundo feminino, não só na música, mas como personalidade pioneira na luta contra o feminicídio, tendo a coragem de romper com o silêncio e revelar todo o sofrimento que seu primeiro matrimônio lhe causou, serviu de inspiração para outras mulheres se libertarem."
Veja mais famosos que prestaram homenagens à diva do rock mundial:

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