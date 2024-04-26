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Saúde

Cantor Anderson Leonardo, do Molejo, tem piora, e seu estado de saúde é grave

Vocalista do grupo de pagode segue internado na UTI de um hospital do Rio de Janeiro, onde trata uma insuficiência renal
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 26 de Abril de 2024 às 10:16

Anderson Leonardo, do Molejo, foi diagnosticado com câncer em outubro
Anderson Leonardo, do Molejo, teve uma piora no seu estado de saúde Crédito: Reprodução/Instagram
O cantor Anderson Leonardo, do Molejo, teve uma piora no seu estado de saúde, que é considerado grave. A informação foi confirmada pela equipe do cantor. Ele segue internado na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) do Hospital Unimed-Rio, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.
Anderson, de 51 anos, saiu do quarto onde estava em observação e voltou a ser internado na UTI na segunda-feira, dia 22, para continuar o tratamento contra uma insuficiência renal diagnosticada no final de fevereiro.
O artista já foi internado três vezes este ano. Em março, ele foi hospitalizado para fazer imunoterapia e receber medicações para dores, teve alta no dia 19, mas foi levado de volta ao hospital dias depois.
Andeson enfrenta um câncer inguinal, cujo tumor fica na região da virilha, desde outubro de 2022.

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