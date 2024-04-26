Cantor Anderson Leonardo, do Molejo, tem piora, e seu estado de saúde é grave

Anderson Leonardo, do Molejo, teve uma piora no seu estado de saúde Crédito: Reprodução/Instagram

O cantor Anderson Leonardo, do Molejo, teve uma piora no seu estado de saúde, que é considerado grave. A informação foi confirmada pela equipe do cantor. Ele segue internado na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) do Hospital Unimed-Rio, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

Anderson, de 51 anos, saiu do quarto onde estava em observação e voltou a ser internado na UTI na segunda-feira, dia 22, para continuar o tratamento contra uma insuficiência renal diagnosticada no final de fevereiro.

O artista já foi internado três vezes este ano. Em março, ele foi hospitalizado para fazer imunoterapia e receber medicações para dores, teve alta no dia 19, mas foi levado de volta ao hospital dias depois.