Anderson Leonardo, do Molejo, volta para a UTI de hospital

Anderson Leonardo, vocalista do Grupo Molejo Crédito: Reprodução/Redes Sociais @cantorandersonleonardo

O cantor e compositor Anderson Leonardo, do grupo Molejo, voltou a ser internado na Unidade de Terapia Intensiva do Hospital Unimed-Rio. A informação foi confirmada por um boletim médico divulgado na conta do grupo no Instagram na segunda-feira, 22.

"O Hospital Unimed-Rio informa que Anderson de Oliveira foi transferido para a unidade de terapia intensiva. No momento, não há previsão de alta do paciente dessa unidade", diz o boletim assinado por pelo médico Luiz Fernando Nogueira Simvoulidis.