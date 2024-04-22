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Internado

Anderson Leonardo, do Molejo, volta para a UTI de hospital

Anderson trata um câncer inguinal desde 2022. No final de março, ele já tinha sido internado na UTI do hospital
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 22 de Abril de 2024 às 17:40

Anderson Leonardo, vocalista do Grupo Molejo
Anderson Leonardo, vocalista do Grupo Molejo Crédito: Reprodução/Redes Sociais @cantorandersonleonardo
O cantor e compositor Anderson Leonardo, do grupo Molejo, voltou a ser internado na Unidade de Terapia Intensiva do Hospital Unimed-Rio. A informação foi confirmada por um boletim médico divulgado na conta do grupo no Instagram na segunda-feira, 22.
"O Hospital Unimed-Rio informa que Anderson de Oliveira foi transferido para a unidade de terapia intensiva. No momento, não há previsão de alta do paciente dessa unidade", diz o boletim assinado por pelo médico Luiz Fernando Nogueira Simvoulidis.
Anderson trata um câncer inguinal desde 2022. No final de março, ele já tinha sido internado na UTI do hospital, que fica na zona oeste do Rio de Janeiro, por apresentar quadro de insuficiência renal. No início deste mês, Anderson voltou a ser internado, porém no quarto, quando passou por imunoterapia e tratamento para dores.

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