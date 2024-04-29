Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • Cultura
  • Madonna no Rio: 270 toneladas de estrutura, 200 pessoas de equipe, palco de 24 metros e mais
Megaestrutura

Madonna no Rio: 270 toneladas de estrutura, 200 pessoas de equipe, palco de 24 metros e mais

Todo o material chega ao Rio de Janeiro para o show em Copacabana em três aviões
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 29 de Abril de 2024 às 08:40

Imagem Edicase Brasil
Madonna  Crédito: Shutterstock
A já histórica apresentação da Madonna na Praia de Copacabana, marcada para o dia 4 de maio, sábado, está em montagem. E, neste domingo, chegam os primeiros aviões com as 270 toneladas de equipamento parte da Celebration Tour para a última data da turnê.
Todo o material chega divido em 3 aviões de carga, que começaram a chegar ao Rio de Janeiro neste domingo, 28, seis dias antes da performance nas areias da praia, segundo informou a TV Globo.
Os números são superlativos
A estrutura do palco tem 8122m², erguida a 2,40m do chão para que o público posicionado mais distante da artista tenha a chance de vê-la ao vivo, não somente pelos telões.
A boca de cena deste palco, de um lado a outro, tem 24 metros (geralmente, os grandes palcos possuem 20 metros de um lado a outro) e pé direito de 18 metros.
Serão construídas três passarelas conectadas com o palco para que Madonna se movimente entre o público, e um elevador.
A equipe de produção da Madonna inclui 200 pessoas, que ficarão hospedas em 90 quartos.
Ainda segundo a TV Globo, três carretas vão levarão equipamentos para o hotel onde a cantora ficará hospeda, para a montagem de 3 academias.
Para o show, a produção separou 45 baús com roupas para trocas de figurino entre a rainha do pop e os dançarinos.

Quem vai abrir o show da Madonna?

O DJ americano Diplo escolhido para abrir a noite com uma apresentação prevista para ter início às 20h.
O artista, nascido Thomas Wesley Pentz, é um nome consagrado no cenário musical. Desde o início de sua carreira, tem colaborado com grandes nomes como Justin Bieber, M.I.A., Sia e Beyoncé.
Entre os maiores sucessos estão: Where Are U Now e Run the World (Girls).
Diplo tem uma conexão com o Brasil. Ele se apaixonou pelo País em sua primeira visita em 2004, quando teve seu primeiro contato com os bailes funk cariocas. Desde então, o Brasil se tornou uma fonte constante de inspiração para ele, tanto que já colaborou com artistas brasileiros como Anitta, Pabllo Vittar e Deize Tigrona.

Que horas tem início o show da Madonna?

A previsão é que Madonna subirá ao palco montado em Copacabana às 21h45 e terá a duração de 120 minutos, ou duas horas. A apresentação será transmitida pela TV Globo.

Veja Também

Decreto aprovado na Câmara Municipal torna Madonna cidadã carioca honorária

Globo escala Marcos Mion e Kenya Sade para apresentar show de Madonna no Rio

Diplo vai abrir show de Madonna no Rio de Janeiro

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Madonna Rio de Janeiro
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Delegado Romualdo e mais 6 são indiciados por uso ilegal de dados sigilosos
Imagem de destaque
Pastor fundador da Igreja Maranata será nome de rodovia no ES
Elba Sanidei, David Maresias e Thatiane Almeida
Fest Santo movimenta a gastronomia de Manguinhos no feriado

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados