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Show histórico

Diplo vai abrir show de Madonna no Rio de Janeiro

"Te amo, Rio. Me apresentar com Madonna será talvez o maior evento de toda a minha vida", escreveu ele no Instagram
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 24 de Abril de 2024 às 13:28

Diplo vai abrir show de Madonna no Rio de Janeiro
Diplo vai abrir show de Madonna no Rio de Janeiro Crédito: Reprodução/Instagram/@diplo
A apresentação pública de Madonna na praia de Copacabana, Rio de Janeiro, vai ter a abertura de Diplo. O DJ americano é o convidado para subir ao palco em 4 de maio.
O início está previsto para às 20h. O músico deixa claro em suas redes que adora o funk carioca e tem parcerias com Anitta, Pabllo Vittar, Deize Tigrona e Bonde do Rolê. "Te amo, Rio. Me apresentar com Madonna será talvez o maior evento de toda a minha vida", escreveu ele no Instagram.
O show da cantora no estado carioca encerra a turnê "Celebration", que comemora seus 40 anos de carreira, e é esperado que bata o recorde de público
Está previsto a presença de um milhão de pessoas na praia. O recorde anterior é de 126 mil pessoas, em 1990, no estádio de Wembley, no Reino Unido, com a "Blond Ambition Tour".

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