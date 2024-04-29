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Galisteu tieta Meryl Streep e Nicole Kidman em evento nos EUA

A apresentadora compareceu ao AFI Life Achievement Award Gala Tribute, em Los Angeles, evento que homenageou a atriz australiana
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 29 de Abril de 2024 às 09:12

Galisteu tieta Meryl Streep nos EUA
Galisteu tieta Meryl Streep nos EUA Crédito: Reprodução/Instagram/@galisteuoficial
Adriane Galisteu teve a oportunidade de tietar duas das maiores estrelas de Hollywood: Meryl Streep e Nicole Kidman. A apresentadora compareceu ao AFI Life Achievement Award Gala Tribute em Los Angeles, nos Estados Unidos, neste último sábado, 27, e conheceu as atrizes.
Ela compartilhou registros da noite nas redes sociais. "Oi, gostaria de falar que tirei uma foto com Meryl Streep, agora vou ali desmaiar", publicou no X. Veja o momento aqui.
Nos stories do Instagram, ela também divulgou o registro de quando tirou fotos com Nicole Kidman. "Eu e ela", escreveu.
Galisteu representou o Brasil no evento de gala organizado pelo American Film Institute. Todo ano, a instituição homenageia um artista da televisão ou do cinema pela sua contribuição à cultura. Em 2024, a atriz australiana recebeu a honraria.
Famosos como Morgan Freeman, Naomi Watts e Reese Witherspoon também estavam no evento. A apresentadora brasileira estava acompanhada do marido, o empresário Alexandre Iódice.
Além disso, ela deve permanece por um breve período em Los Angeles para filmagens da série documental Barras Invisíveis, que será lançada no Universal+ em agosto.

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