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Música erudita

Composto por mulheres pretas, Quarteto Zuri faz concerto em Vitória

Evento acontece nesta quarta-feira (20), a partir das 20h, na Sala Cultural Sesi, em Vitória. No cardápio da apresentação, composições de Franz Joseph Haydn e Guadalupe Olmedo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 20 de Julho de 2022 às 13:46

Quarteto Zuri se apresenta nesta quarta (20), na Sala Cultural Sesi, em Vitória
Quarteto Zuri se apresenta nesta quarta (20), na Sala Cultural Sesi, em Vitória Crédito: Divulgação
Quatro mulheres pretas de diferentes regiões do país compartilhando vivências e dividindo a mesma jornada nas cordas clássicas. Essa vibe musical será à tona do espetáculo que o Quarteto Zuri apresenta nesta quarta-feira (20), a partir das 20h, na Sala Cultural Sesi, em Vitória, com apresentação gratuita e bilhetes distribuídos na hora da performance.
O concerto foi montado em homenagem a dois grandes compositores eruditos, que eternizaram seus nomes nas partituras da história da música clássica mundial: o austríaco Franz Joseph Haydn e a mexicana Guadalupe Olmedo.
Primeira mulher a se formar como compositora pelo Conservatório Nacional de Música, em 1875, Guadalupe fez história ao estudar os tratados de harmonia, contraponto e instrumentação dos autores Mattei, Fenaroli, Esteva, Berlioz, Fetis, Reicha e Pameron, revisando ao mesmo tempo as partituras consagradas de compositores clássicos.
Franz Joseph Haydn, por sua vez, é o primeiro nome da tríade "classicismo vienense", seguido de Mozart e Beethoven, sendo considerado como um dos autores mais importantes e influentes da história da música erudita ocidental.
"Após um período longe dos palcos, por causa das restrições em relação à Covid-19, estamos entusiasmadas em voltar aos palcos para homenagear dois musicistas que admiramos tanto, será um espetáculo muito especial ", frisou a idealizadora do Quarteto Zuri, Jacqueline Lima.

MULHERES 

O Quarteto Zuri é formado por quatro mulheres pretas: Jacqueline Lima, no violino 1; Emily Cristina, no violino 2; Dayse Sales, na viola; e Jéssica Vianna, no violoncello.
Elas interpretam grandes obras, do erudito ao popular. "Nosso objetivo é elevar a potência das mulheres e resgatar o orgulho das pretas através da música", enfatiza Jacqueline.
Utilizando as plataformas digitais, o Zuri democratiza a música erudita e toca versões clássicas de músicas populares, como foi feito no lançamento do "Tributo à Elza Soares", no último mês.
"Nosso foco é democratizar e mostrar que música clássica é para todos, afinal, música alegra nossos corações e vida. Queremos levar arte, cultura, empoderamento e amor ao maior número de pessoas", conclui Jacqueline.

QUARTETO ZURI APRESENTA FRANZ JOSEPHY HAYDN E GUADALUPE OLMEDO

  • QUANDO: Nesta quarta-feira (20), a partir das 20h, na Sala Cultural Sesi. Rua Tupinambás, 240, Jardim da Penha, Vitória.
  • COMO ASSISTIR: Entrada franca, com retirada de ingressos na bilheteria do espaço

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