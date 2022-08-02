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Polêmica encerrada

Alexandre Frota pagará a Chico Buarque mais R$ 30 mil após ofensas no Twitter

Deputado já havia pago R$ 50 mil ao cantor e valor é referente a cobrança de juros feita após Chico recorrer da decisão do ano passado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 02 de Agosto de 2022 às 12:25

Alexandre Frota
Alexandre Frota Crédito: Eduardo Anizelli/Folhapress
Alexandre Frota terá de pagar mais R$ 30 mil a Chico Buarque após xingar o músico no Twitter há cinco anos. O deputado federal do PSDB de São Paulo chamou o artista de "filho de puta" e disse ainda que Chico "chorava por não poder mais roubar livremente".
Segundo o Uol, a decisão surge após Chico cobrar juros do processo que Frota perdeu no ano passado e teve de pagar R$ 50 mil por danos morais ao cantor. A Justiça do Rio de Janeiro determinou ainda que Frota deve divulgar a condenação em sua conta no Twitter.
Na época, Frota ainda escreveu que "o que esses merdas pedem não é o 'volta Lula', mas o volta mamata", fazendo referência a supostas verbas desviadas da Lei Rouanet. Após esta última decisão, Frota decidiu pagar o valor, dizendo ainda ser fã de Chico Buarque.
"Vou pagar e encerrar o assunto, simples assim... Farei o que a justiça determinar com muita tranquilidade", disse ele ao portal UOL Splash.

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