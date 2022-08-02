"Vai ser legal pra caramba", diz Fábio Jr. sobre show no ES

Fábio Jr. se apresenta em Vitória no dia 20 de agosto Crédito: Divulgação

Após ficar quase dois anos longe dos palcos, Fábio Júnior desembarca no Espírito Santo em 20 de agosto para trazer seus sucessos para o Espaço Patrick Ribeiro, em Vitória. Em conversa com "HZ", o cantor revelou suas expectativas para a apresentação em terra capixaba e ainda deu detalhes do show.

"Vai ser legal pra caramba. A gente estava com muita saudade, tenho certeza que vamos nos divertir muito. Acho que essa 'pausa' forçada foi um grande recado pra nós, né? E agora, tem sido muito especial voltar em segurança. Poder olhar no olho não tem preço", afirmou Fábio Jr.

Dono de grandes sucessos como "Alma Gêmea", "Só Você" e "Caça e Caçador", o show da turnê "Fábio Jr. 2022" também traz músicas bem conhecidas na voz de outros cantores, a exemplo de "Tente Outra Vez", "Dias Melhores" e "Casinha Branca". Sobre o setlist, o artista disse que os fãs capixabas gostam mesmo dos hits de sua carreira.

"Sempre tem aquelas músicas que os capixabas mais pedem. Acho que a moçada curte mesmo os sucessos para cantar junto. Os fãs de 20 e poucos anos, por exemplo, gostam bastante dos clássicos como 'Alma Gêmea' e 'Só você'", ressaltou o cantor paulista.

Um dos destaques da turnê é o cenário, que é revelado através de painéis de LED, colunas e elementos que valorizam a estética de forma simples e sofisticada. O conceito da proposta, criativa e versátil, permite que Fábio Jr. utilize a mesma cenografia em todos os shows, independentemente do tamanho, mantendo a dinâmica e beleza do espetáculo com o auxílio da iluminação, que permite um resultado visualmente impactante, tornando-se um atrativo à parte.

"O cenário tá bem bacana e o repertório também. A gente tem se divertido muito por onde passa. Acho que vocês vão curtir bastante. E o melhor de tudo é poder voltar e estar aqui com vocês! Brigadú (sic) e até já", frisou o eterno galã.

O cantor, que tem mais de 30 trabalhos em sua discografia, continua sendo um dos artistas de maior prestígio no Brasil. No Spotify, são 700 mil ouvintes mensais – número extremamente expressivo. Seu maior hit de carreira, "Alma Gêmea", já foi ouvido mais de 13 milhões de vezes. Já em seu canal oficial do YouTube, os números corroboram o sucesso do aplicativo de música, com mais de 250 milhões de visualizações em seus clipes.

A banda que o acompanha na turnê é formada por Amador Longhini, no teclado e direção musical, Álvaro Gonçalves, na guitarra e violão, Bruno Coppini, no baixo, Gustavo Barros, na guitarra, Pepa D'Elia, na bateria, e Aldo Gouveia e Ellis Negress, nos vocais.