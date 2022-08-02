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Eterno galã

"Vai ser legal pra caramba", diz Fábio Jr. sobre show no ES

Cantor se apresenta em 20 de agosto, no Espaço Patrick Ribeiro, em Vitória. Em bate papo com "HZ", artista deu mais detalhes sobre apresentação em terras capixabas
Felipe Khoury

Felipe Khoury

Publicado em 02 de Agosto de 2022 às 09:00

Fábio Jr. se apresenta em Vitória no dia 20 de agosto
Fábio Jr. se apresenta em Vitória no dia 20 de agosto Crédito: Divulgação
Após ficar quase dois anos longe dos palcos, Fábio Júnior desembarca no Espírito Santo em 20 de agosto para trazer seus sucessos para o Espaço Patrick Ribeiro, em Vitória. Em conversa com "HZ", o cantor revelou suas expectativas para a apresentação em terra capixaba e ainda deu detalhes do show.
"Vai ser legal pra caramba. A gente estava com muita saudade, tenho certeza que vamos nos divertir muito. Acho que essa 'pausa' forçada foi um grande recado pra nós, né? E agora, tem sido muito especial voltar em segurança. Poder olhar no olho não tem preço", afirmou Fábio Jr.
Dono de grandes sucessos como "Alma Gêmea", "Só Você" e "Caça e Caçador", o show da turnê "Fábio Jr. 2022" também traz músicas bem conhecidas na voz de outros cantores, a exemplo de "Tente Outra Vez", "Dias Melhores" e "Casinha Branca". Sobre o setlist, o artista disse que os fãs capixabas gostam mesmo dos hits de sua carreira.
"Sempre tem aquelas músicas que os capixabas mais pedem. Acho que a moçada curte mesmo os sucessos para cantar junto. Os fãs de 20 e poucos anos, por exemplo, gostam bastante dos clássicos como 'Alma Gêmea' e 'Só você'", ressaltou o cantor paulista.
Um dos destaques da turnê é o cenário, que é revelado através de painéis de LED, colunas e elementos que valorizam a estética de forma simples e sofisticada. O conceito da proposta, criativa e versátil, permite que Fábio Jr. utilize a mesma cenografia em todos os shows, independentemente do tamanho, mantendo a dinâmica e beleza do espetáculo com o auxílio da iluminação, que permite um resultado visualmente impactante, tornando-se um atrativo à parte.
"O cenário tá bem bacana e o repertório também. A gente tem se divertido muito por onde passa. Acho que vocês vão curtir bastante. E o melhor de tudo é poder voltar e estar aqui com vocês! Brigadú (sic) e até já", frisou o eterno galã.
O cantor, que tem mais de 30 trabalhos em sua discografia, continua sendo um dos artistas de maior prestígio no Brasil. No Spotify, são 700 mil ouvintes mensais – número extremamente expressivo. Seu maior hit de carreira, "Alma Gêmea", já foi ouvido mais de 13 milhões de vezes. Já em seu canal oficial do YouTube, os números corroboram o sucesso do aplicativo de música, com mais de 250 milhões de visualizações em seus clipes.
A banda que o acompanha na turnê é formada por Amador Longhini, no teclado e direção musical, Álvaro Gonçalves, na guitarra e violão, Bruno Coppini, no baixo, Gustavo Barros, na guitarra, Pepa D'Elia, na bateria, e Aldo Gouveia e Ellis Negress, nos vocais.
  • Fábio Jr. -  Turnê Fábio Jr. 2022

  • Data: 20 de agosto (sábado)
  • Horário: abertura dos portões às 20h. Show previsto para 21h
  • Local: Espaço Patrick Ribeiro - Novo Aeroporto de Vitória - Av. Roza Helena Schorling Albuquerque, Goiabeiras, Vitória
  • Ingressos (2º lote): Mesa (4 pessoas): setor Ouro, R$ 2.070; Prata, R$ 1.725; Bronze, R$ 1.380. Cadeira, R$ 299 (meia) e R$ 598 (inteira); Pista, R$ 149,50 (meia) e R$ 299 (inteira)
  • Venda: no site: BlueTicket ou pelo Whatsapp (27) 99707-0714
  • Classificação: 16 anos

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